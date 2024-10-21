الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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حوادث

مصرع شخص إثر حادث سير في أكتوبر

مصرع شخص في حادث
مصرع شخص في حادث سير،فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي صاحب سيارة ملاكي صدم  شخصا أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة أكتوبر.

وكان قد لقي  شخص مصرعه في حادث تصادم سيارة أثناء عبوره الطريق بدائرة قسم شرطة اكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

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القبض علي صاحب سيارة ملاكي قسم شرطة أكتوبر حادث تصادم سيارة

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