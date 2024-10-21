الإثنين 21 أكتوبر 2024
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حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق "مصر - أسيوط" الزراعي

الحادث، فيتو
الحادث، فيتو

أصيب  شخصان  في حادث تصادم تروسيكل وسيارة ملاكي بطريق "مصر - أسيوط" الزراعي بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث تصادم، ووجود مصابين بطريق "مصر - أسيوط" الزراعي بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق انفجر الإطار الأمامي بالسيارة مما تسبب في انحراف عجلة القيادة بيد السائق واصطدامها بتروسيكل كان محملا بكراتين بيض  فنتج عن الحادث إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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حادث تصادم تروسبكل بطريق مصر - أسيوط الزراعي مركز شرطة البدرشين البدرشين

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