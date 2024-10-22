زوجة بدعوى إثبات نسب: طلقني غيابي وتبرأ من ابنه المريض وقال مش أنا اللي أخلف طفل معاق
رفعت زوجة دعوى، إثبات نسب طفلها ضد طليقها ونفقة في محكمة زنانيري بالقاهرة.
وقالت الزوجة أمام قاضي الأسرة: "زوجي طلقني غيابي، وشهر بي، وتنصل من نسب طفله، وتزوج من أخرى وتركني بعد الوعود التي قطعها لي خلال زواجنا بإخلاصه، وفاجأني عقب إنجاب طفلنا الأول الذي ولد معاقًا برفضه نسبه له وتعمد تسجيل شهادة ميلاد له وقال لي إنه لا ينجب طفلًا معاقًا".
وأضافت: "بعدها عرفت بزواجه بأخرى، وأنه قام بتطليقي غيابيًّا وذلك بدون أي مقدمات وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبدد أموالي، وهددني فلم أجد أمامي غير رفع دعوى ضده".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.