زوجة بدعوى إثبات نسب: طلقني غيابي وتبرأ من ابنه المريض وقال مش أنا اللي أخلف طفل معاق

رفعت زوجة دعوى، إثبات نسب طفلها ضد طليقها ونفقة في محكمة زنانيري بالقاهرة.

وقالت الزوجة أمام قاضي الأسرة: "زوجي طلقني غيابي، وشهر بي، وتنصل من نسب طفله، وتزوج من أخرى وتركني بعد الوعود التي قطعها لي خلال زواجنا بإخلاصه، وفاجأني عقب إنجاب طفلنا الأول الذي ولد معاقًا برفضه نسبه له وتعمد تسجيل شهادة ميلاد له وقال لي إنه لا ينجب طفلًا معاقًا".

وأضافت: "بعدها عرفت بزواجه بأخرى، وأنه قام بتطليقي غيابيًّا وذلك بدون أي مقدمات وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبدد أموالي، وهددني فلم أجد أمامي غير رفع دعوى ضده".