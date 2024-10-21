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حوادث

محام في دعوى رؤية لطفلته: طليقتي حولت حياتي لجحيم وبتلاعبني بورقة كتبتها عند المأذون

محكمة الاسرة،فيتو
محكمة الاسرة،فيتو

رفع  محام  دعوى رؤية طفلته، ضد طليقته، أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، وذلك بعد صدور أحكام بإلزامه سداد ٢٠ ألف جنيه، وذلك بعدما حرمته من رؤية طفلته منذ انفصالهما مايقرب من ٦ أشهر.

 

 وقال المحامي أمام قاضي الأسرة:" طليقتي ووالدتها دمرتا حياتى، وحرمتاني من رؤية صغيرتي، وتحايلت للحصول على نفقات غير مستحقة".

وأضاف: “  لاحقتنى بدعوى نفقة لطفلتي رغم حرمانها لي من رؤيتها منذ انفصالنا بشكل ودي وكان متفق أمام شهود والمأذون برؤية  طفلتي مرة  أسبوعيا مقابل إني ادفع لها مبلغ مالي ٢٠٠٠ جنيه شهريا، ووقعت ورقة بذلك”.

وتابع:" عقب الطلاق فوجئت بطليقتي ووالدتها تمنعاني من رؤية طفلتي خلافا لما تم الاتفاق عليه، كما أقامتا دعوى نفقة بالورقة التي كنت أقررت بها أمام المأذون بدفع ٢٠٠٠ جنيه لابنتي".

واختتم:" أنا عايش في جحيم بسبب جنون طليقتي وتصرفاتها وتعنتها ورفضها رؤية طفلتي، واجباري عن طريق المحكمة بدفع فلوس النفقة، وحرماني من رؤية ابنتي، ولاحقتنى بالاتهامات الكيدية لتنتقم مني".

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محامي دعوى رؤية طفلته محكمة الأسرة

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