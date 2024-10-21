أبرزها دخول اللاعب القفص، 6 لقطات من محاكمة أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة

لقطات مثيرة رصدتها كاميرا فيتو خلال متابعة جلسات محاكمة لاعب الكرة أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي، قبل استكمال جلسة محاكمته غدًا، في ما يلي استعراض لتلك اللقطات.

اللقطة الأولي: فرحة أصدقاء اللاعب

أبرزهم لقطة فرحة أصدقاء اللاعب بإخلاء سبيله، حيث شهدت الجلسة الماضية محاكمة فرحة كبيرة من أصدقاء اللاعب بعد قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه، وقام بعض أصدقاء لاعب الزمالك بالسجود على الأرض والتكبير فرحًا بقرار المحكمة، شاهد الفيديو من هنا

اللقطة الثانية: لحظة النطق بقرار إخلاء السبيل

اللقطة الثانية، لحظة النطق بالقرار الجلسة الماضية بتأجيل النظر في القضية إلى جلسة غدًا مع إخلاء سبيل اللاعب بكفالة 50 ألف جنيه.

اللقطة الثالثة: محاولات تصالح انتهت بالفشل

في فيديو اللقطة الثالثة، كشف محامي أسرة المجني عليه، ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، يكشف أن دفاع المتهم قدم شيكًا للتصالح، ولكنهم أعلنوا رفضهم التام مهما كانت قيمة الشيك، شاهد الفيديو من هنا.

اللقطة الرابعة: شقيق محمد الشحات يؤازر المتهم

حرص محمد الشحات شقيق لاعب النادي الأهلي (حسين الشحات) على حضور جلسة محاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك أمام جنايات مطروح.

والتقطت عدسة فيتو عددًا من صور شقيق حسين الشحات وهو يخفي وجهه أمام عدسات الكاميرات خلال وجوده لمؤازرة أحمد فتوح، شاهد الفيديو من هنا

اللقطة الخامسة: رفض ابنة الضحية التصالح بسبب تحول جثته إلى أشلاء

من أبرز اللقطات التي رصدتها عدسة فيتو، عندما أكد محامي أسرة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، خلال جلسة محاكمته أمام جنايات مطروح بتهمة دهس مواطن وتعاطي المخدرات، أنه لا نية للتصالح مع اللاعب.

ونقل المحامي على لسان ابنة الضحية قولها: "لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح، لكن دول جابوا بابا قطع، مفيش نية للتصالح"، فيما أكد محامي المجني عليه أنه لا نية لدى أسرة المتوفى للتصالح مع أحمد فتوح، مطالبين بالقصاص العادل، لمشاهدة الفيديو من هنا

اللقطة السادسة: دخول فتوح قفص الاتهام متوترًا

وكانت من بين تلك اللقطات، لحظة دخول أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك قفص الاتهام متوترًا، لحضور جلسة محاكمته على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه أمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي، شاهد الفيديو من هنا