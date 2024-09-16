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رياضة

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

أحمد فتوح
أحمد فتوح

حرص محمد الشحات شقيق لاعب النادي الأهلي (حسين الشحات) على حضور جلسة محاكمة  أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك أمام جنايات مطروح.

والتقطت عدسة فيتو عددا من صور شقيق حسين الشحات وهو يخفي وجهه أمام عدسات الكاميرات خلال تواجده لمؤازرة أحمد فتوح.

وكان محامي أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، طالب خلال جلسة محاكمة اللاعب أمام جنايات مطروح، بدفع الدية لأسرة المجني عليه والإفراج عن المتهم.

بينما أكد محامي المجني عليه أنه لا نية لدي أسرة المتوفى للتصالح مع أحمد فتوح، مطالبا بالقصاص العادل.

وقال أحمد فتوح خلال التحقيقات إنه خلال رجوعه بعد تناول وجبة العشاء رفقة أصدقائه وأثناء استقلاله السيارة الخاصة به ومعه اثنان من أصدقائه وخلال سيره بطريق العلمين تفاجأ بأحد الأشخاص يعبر الطريق.

وأضاف فتوح خلال التحقيقات أنه خلال ذلك كان يسمع صوت ذلك الشخص ينادي علي سيارة تسير بجواره فاصطدم به وأثناء ذلك كان أصدقاؤه يصرخون عليه ويقولون له "حاسب حاسب " وبعد التوقف تفاجأ بأن جثة هذا الشخص قد تمزقت وأن جزء منها دخل إلى السيارة ووجده بجواره.

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