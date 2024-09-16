محامي المجني عليه بقضية فتوح: «قدموا شيك، وإحنا رافضين التصالح أيًا كانت قيمته» (فيديو)

أكد محامي أسرة المجني عليه، ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، أن دفاع المتهم قدم شيكا للتصالح، ولكنهم أعلنوا رفضهم التام مهما كانت قيمة الشيك.

محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح

ومن المقرر أن تصدر محكمة جنايات مطروح قرارها في الجلسة الثانية لمحاكمة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات.

جلسة محاكمة اللاعب أحمد فتوح أمام جنايات مطروح

وتقدم محامي أحمد فتوح خلال جلسة محاكمة اللاعب أمام جنايات مطروح بعدة طلبات.

وقال المحامي:"أطالب باستجواب الشاهد الخامس، واستدعاء محرر البلاغ، وضابط معاينة البلاغ، والرجوع إلى هيئة الطرق والكباري لإثبات وجود كباري مشاة من عدمه، وإصدار فتوى من هيئة التشريع حول الدية والقتل الخطأ، وإصدار مرسوم من هيئة الدمغة بقيمة كيلو فضة، وأخيرا إخلاء سبيل المتهم".

كما أكد محامي المجني عليه رفض طلب التصالح، مشيرا إلي تمسك أسرة الضحية بالقصاص العادل.

وكان قد حضر الجلسة كل من شقيق اللاعب أحمد فتوح، وشقيق لاعب نادي الأهلي حسين الشحات.