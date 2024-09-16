ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

أكد محامي أسرة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، خلال جلسة محاكمته أمام جنايات مطروح بتهمة دهس مواطن وتعاطي المخدرات، أنه لا نية للتصالح مع اللاعب.

ونقل المحامي على لسان ابنة الضحية قولها: "لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح، لكن دول جابوا بابا قطع، مفيش نية للتصالح".

بينما أكد محامي المجني عليه أنه لا نية لدى أسرة المتوفى للتصالح مع أحمد فتوح، مطالبين بالقصاص العادل.

وقال أحمد فتوح خلال التحقيقات إنه خلال رجوعه بعد تناول وجبة العشاء رفقة أصدقائه وأثناء استقلاله السيارة الخاصة به ومعه اثنين من أصدقائه وخلال سيره بطريق العلمين تفاجأ بأحد الأشخاص يعبر الطريق.

وأضاف فتوح خلال التحقيقات أنه خلال ذلك كان يسمع صوت ذلك الشخص ينادي علي سيارة تسير بجواره فاصطدم به وأثناء ذلك كان أصدقاؤه يصرخون عليه ويقولون له "حاسب حاسب " وبعد التوقف تفاجأ بأن جثة هذا الشخص قد تمزقت وأن جزء منها دخل إلى السيارة ووجده بجواره.