أخبار مصر اليوم، التموين: خطة التحول إلى الدعم النقدي الكامل جاهزة للتطبيق، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحرين الأبيض والأحمر، وزيرة التضامن تفتتح أعمال تطوير مجمع خدمات الإعاقة بعين شمس

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر حيث تصل سرعة الرياح من 50:60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الموج إلى 2.5-3.5 متر.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار نهارا على جنوب البلاد، معتدل الحرارة فى أول الليل، مائلا للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

قال مارشال مؤشر المغامر الرياضي الأمريكي الذي صور لحظة صعود الكلب قمة هرم خوفو: "مشهد صعود الكلب كان استثنائيا ورد الفعل كان مدهشا ومثيرا للاهتمام".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "إكسترا نيوز": "كنا نطير بأعلى قمة الهرم بعد الحصول على التصاريح المطلوبة، والمشهد رائع، لكن رؤية الكلب على قمة الهرم أثار اهتمامي، واعتقدت أنه سيكون مصدر إلهام للكثيرين، لذلك فكرت في تسليط الضوء عليه، ومشاركة اللقطة الرائعة مع الآخرين، وحدث ما حدث على وسائل التواصل الاجتماعي.

كشف أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، تفاصيل خطة التحول من الدعم العيني إلى النقدي، لافتًا إلي أن الوزارة نجحت في تطبيق عدد من الآليات الفعالة لاستهداف الأسر الأكثر احتياجا للدعم.

ولفت خلال مداخلة هاتفية بقناة "صدى البلد" إلي أن وزارة التموين تتعاون مع الحوار الوطني في دراسة التحول من الدعم العيني أو السلعي إلي الدعم النقدي الكامل أو النقدي المشروط، وهناك تحركات تمت مع الوزارات المعنية أيضا في هذا الشأن.

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من أعمال تطوير مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تطوير المرحلة الثانية بمجمع خدمات الإعاقة، والتي شملت رفع كفاءة عنابر مؤسسة التثقيف الفكرى، ومركز التدريب، ورفع كفاءة ملعب متعدد الاستخدامات "سلة وطائرة وملعب كرة قدم"، ورفع كفاءة المطعم.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن من تقدموا بطلب لتركيب عدادات كودية على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، يتم إرسال بياناتهم لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم.

وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم إعادة بطاقة تشغيل بطاقات التموين لـ 500 ألف مواطن، ممن تقدموا بطلبات تركيب عدادات كودية على المنصة قبل قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية دون شروط أو قيود.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي يأتي في ظل ظروف شديدة الصعوبة لها تأثيرات سلبية على اقتصاد العالم كله.

وأضاف الرئيس: “لابد من وضع ذلك في اعتبار المؤسسات الدولية”، حيث جاءت تصريحات الرئيس السيسي، بعد يوم واحد من تصريحات لرئيس الوزراء، قال فيها إن رفع الدعم عن الوقود يتم تدريجيًا حتى نهاية عام 2025.

كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن استخدام منظومة كارت الخدمات الحكومية المُوحَّد بديلًا عن بطاقة الأسرة الحالية.

وأكد وزير التموين أن الهدف من استخدام كارت الخدمات الموحد، هو تحقيق متطلبات أمن المعلومات، وتنقية قواعد بيانات المستفيدين بصورة واقعية وأكثر دقة، من خلال محددات مرنة للعدالة الاجتماعية ومعايير الاستحقاق، الأمر الذى يؤدى إلى وفورات تنعكس بالإيجاب لدعم الأُسر الأولى بالرعاية والأجدر بالحماية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، رئيس أركان إدارة التراخيص (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، والمهندس محمد هشام درويش، مساعد وزير الإسكان لقطاع التشييد والمقاولات، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية.



وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللجنة استعرضت نتائج أعمال المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة، فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها، على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعًا، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3453 كنيسة ومبنى تابعًا.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42 (مكرر)، الصادر في 20 أكتوبر 2024، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 3500 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونص قرار رئيس الوزراء على أن "يستبدل بنص المادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، النص الآتي: يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة الوارد بالبند (4) من المادة (31) من القانون ما يلى:

1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.