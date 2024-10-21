وزير التموين أمام النواب: عقدنا العزم للتحول من الدعم العيني إلى النقدي

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: عقدنا العزم على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب.

وزير التموين يلقي بيانه أمام مجلس النواب

جاء ذلك أثناء إلقاء بيان بشأن استراتيجية وزارة التموين لتطوير منظومة الدعم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه

وأشار إلى أن وزارة التموين تسعى من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، وتم تضمينه في برنامج الحكومة.

التنسيق مع كافة الجهات لضبط منظومة الدعم

وأعلن وزير التموين، أنه تم التنسيبق مع كافة الجهات المعنية من أجل ضبط منظومة الدعم، وتحقيق التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة.

استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد

وأشار إلى أن وزارة التموين نجحت في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد من أجل متطلبات تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.