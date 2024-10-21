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وزيرة التضامن تفتتح المرحلة الثانية من أعمال تطوير مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من أعمال تطوير مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، وذلك بحضور اللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تطوير المرحلة الثانية بمجمع خدمات الإعاقة، والتي شملت رفع كفاءة عنابر مؤسسة التثقيف الفكرى، ومركز التدريب، ورفع كفاءة ملعب متعدد الاستخدامات "سلة وطائرة وملعب كرة قدم"، ورفع كفاءة المطعم. 

فضلا عن رفع كفاءة المراكز القائمة ودعمها بالأدوات التعليمية والتدريبية، مع رفع كفاءة الفصول التعليمية الخاصة بمؤسسة التثقيف الفكري، ورفع كفاءة الورش التدريبية بمركز تدريب المطرية، حيث تمت الإنشاءات جميعها عن طريق  المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

ويتضمن مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس، مركز رعاية وتأهيل حالات اضطراب طيف التوحد، ومركز رعاية وتأهيل حالات شلل الدماغي، بالإضافة إلى حضانة دامجة، بالإضافة إلى مركز علاج طبيعي.

وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي فقرات الحفل الفني الذي قدمه الأبناء من ذوي الإعاقة بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر، حيث تم تقديم لوحات فنية متكاملة تضمنت عددًا من الاستعراضات، تعكس مهاراتهم المتعددة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بما رأته من أعمال تطوير داخل مجمع خدمات الإعاقة الشامل، وما يقدم للأبناء ذوي الإعاقة من رعاية كاملة على كافة المستويات، موجهة الشكر لجميع القائمين على المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع على المجهود المبذول مع الأبناء، والعمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم في مختلف المجالات.

 

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