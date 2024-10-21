الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

كشف غموض العثور على جثة شخص في عين شمس

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة لـشخص بدائرة عين شمس.

وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات أن هناك خلافا نشب بين المجني عليه والمتهم بسبب معاملات مادية أسفرت عن قيام المتهم بطعن المجني عليه بسكين سلاح أبيض ولاذا بالفرار.

 بإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى عين شمس ونقل الى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

رفضت ترجع لطليقها، عاطل يقتل شقيقته في الجيزة

القبض على تشكيل عصابي لتزوير تراخيص السيارات المهربة في أكتوبر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية واقعة العثور علي جثة ل بسكين سلاح أبيض

مواد متعلقة

رفضت ترجع لطليقها، عاطل يقتل شقيقته في الجيزة

القبض على تشكيل عصابي لتزوير تراخيص السيارات المهربة في أكتوبر

مليون جنيه خسائر حريق مصنع أخشاب بأبو النمرس، والأمن يحقق في السبب

ماس كهربائي وراء حريق مصنع للغزل والنسيج في إمبابة

هرسه في ثانية، لحظة دهس سيارة نقل ثقيل يقودها طفل لـ شاب بالصف

التفاصيل الكاملة لمقتل شاب السلام.. دفع حياته ثمنًا لمنع بلطجية من التحرش بفتيات.. والدته: أطالب القضاء بالقصاص العادل.. وجيرانه: كان شهمًا وشجاعًا ومحبوبًا

طرق التصدي لجرائم الابتزاز الإلكتروني.. فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها.. نشر الوعي وتشجيع الضحايا على الإبلاغ وتقديم الدعم النفسي لهم

مصرع شاب أصيب في مخبز بلدي بالعياط

الأكثر قراءة

جهاد جريشة يكشف مدى صحة هدف أوباما الملغى في مرمى الزمالك

تصادم قطار بضائع بسيارة نقل على مزلقان ميناء دمياط وأنباء عن وقوع مصابين (صور)

صورة حديثة لسد النهضة تكشف آخر تطورات مخزون المياه قبل انتهاء موسم الفيضان

حرق جثمان السنوار ونثر الرماد في البحر، قناة إسرائيلية تكشف مصير جثة قائد حماس (صور)

لم يصل إليها من قبل، أسعار الذهب تحقق أرقاما قياسية خلال أكتوبر، وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد القفزة التاريخية، أسعار السبائك الذهبية في الأسواق (آخر تحديث)

اليوم، انتهاء تلقي طلبات الراغبين لوظائف في دولة البوسنة والهرسك

تباهى بها نصر الله قبل وفاته، ما هي "مؤسسة القرض الحسن" بعد استهداف إسرائيل فروعها في لبنان؟

منوعات

المزيد

صدق أو لا تصدق، مطار نيوزيلندي يحظر العناق لأكثر من 3 دقائق

من داخل مطبخ ماكدونالدز، ترامب يسخر من هاريس بـ"قلي البطاطا" (فيديو)

اضطراب ما بعد الصدمة، نهاية مأساوية لـ ناجية إسرائيلية من هجوم حماس في عيد ميلادها

تحذيرات من خطط إيلون ماسك لإنشاء مدينة سكنية للبشر على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تصريحات الرئيس السيسي في انطلاق فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 21-10-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية