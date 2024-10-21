كشف غموض العثور على جثة شخص في عين شمس
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة لـشخص بدائرة عين شمس.
وتبين من خلال التحريات وجمع المعلومات أن هناك خلافا نشب بين المجني عليه والمتهم بسبب معاملات مادية أسفرت عن قيام المتهم بطعن المجني عليه بسكين سلاح أبيض ولاذا بالفرار.
بإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى عين شمس ونقل الى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.
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