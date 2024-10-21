إعلام عبري يزعم إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة في جنود الاحتلال بغزة

أفادت القناة ١٤ العبرية، مساء اليوم الإثنين، إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة تستهدف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال

وقالت كتائب القسام: "ندك مقر قيادة العدو شمال مدينة غزة بقذائف الهاون كذلك أوقعنا قوة هندسية صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب معسكر جباليا شمال مدينة غزة".

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

وأضافت القسام: "رصدنا وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين محملتين بمواد متفجرة إلى موقع الكمين في جباليا.. استهدفنا الجرافتين بقذيفة الياسين وعبوة شواظ ما أدى لانفجار الآليات وإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.