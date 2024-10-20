الأحد 20 أكتوبر 2024
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عناصر القسام نسفوا العقيد والضباط، نتائج تحقيق أولي حول مقتل جنرال إسرائيلي

عملية جباليا، فيتو
عملية جباليا، فيتو

نشرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، نتائج التحقيقات في مقتل العقيد إحسان دقسة، قائد اللواء 401، في معارك جباليا خلال اشتباكات مع عناصر القسام.

 

نتائج تحقيق أولي حول مقتل قائد اللواء 401

ووفق الإعلام العبري، أن تحقيقا أوليا للجيش الإسرائيلي، أظهر أن دبابة قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة، ودبابة قائد الكتيبة 52 وصلتا بالقرب من نقطة مراقبة ضمن عملية جباليا قبل الانفجار الذي أودى بحياة اللواء.

 

عناصر القسام استهدفوا العقيد والضباط بعبوة ناسفة 

وأشارت نتائج التحقيقات، إلى أن العقيد والضباط نزلوا مسافة 20 مترا قبل انفجار عبوة ناسفة قوية أدت إلى مقتله.

كما أظهر التحقيق إلى أن العبوة الناسفة التي استهدفت الدبابة فجرت عن بعد.

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قائد اللواء 401 العقيد إحسان دقسة جباليا عبوة ناسفة

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