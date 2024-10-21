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خارج الحدود

"القسام" تنشر مشاهد توثق استهداف ناقلة جند إسرائيلية في غزة (فيديو)

عمليات كتائب القسام،
عمليات كتائب القسام، فيتز

عرضت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، مشاهد من استهداف ناقلة جند إسرائيلية وقنص جندي في محيط منطقة الخازندار شمال حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال

وقالت كتائب القسام: "ندك مقر قيادة العدو شمال مدينة غزة بقذائف الهاون كذلك أوقعنا قوة هندسية صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم غرب معسكر جباليا شمال مدينة غزة".

 

 

 

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

وأضافت القسام: "رصدنا وصول دبابة وناقلة جند وجرافتين محملتين بمواد متفجرة إلى موقع الكمين في جباليا.. استهدفنا الجرافتين بقذيفة الياسين وعبوة شواظ ما أدى لانفجار الآليات وإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الإثنين، إصابة 123 جنديا إسرائيليا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت بينهم 18 على جبهة غزة.

 

كتائب القسام تعلن تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد قوات الاحتلال

إصابة 123 جنديا إسرائيليا خلال 48 ساعة في لبنان وغزة

 

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