أسبوعان على انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. ترامب يتفوق لأول مرة على هاريس في الاستطلاعات.. وباراك أوباما يدخل على الخط

الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، وسط ترقب العالم لانطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي من المقرر انطلاقها في الخامس من نوفمبر المقبل، وبالتحديد بعد أسبوعين من الآن، تحتدم المنافسة بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب وكامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين في عدد من الولايات السبع الرئيسية، التي من المتوقع أن تحدد الرئيس القادم للولايات المتحدة.

وتعقد المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس تجمعات انتخابية في ولايات الجدار الأزرق، ميشيجان وبنسلفانيا، وويسكونسن، فيما يعقد منافسها الجمهوري دونالد ترمب تجمعًا انتخابيًا جرينفيل في نورث كارولاينا المتأرجحة، وسيتحدث للصحافيين في آشفيل.

وظهر المرشح الديمقراطي لمنصب النائب تيم والز صباح الاثنين، في برنامج The View الصباحي، ومن المقرر أن يظهر مساء الاثنين، مع المذيع الشهير جون ستيوارت على برنامج The Daily Show.

وفي وقت لاحق من الأسبوع الجاري، سيواصل الرئيس السابق باراك أوباما جولته في الولايات المتأرجحة دعمًا لهاريس، وسيظهر مع تيم والز في ويسكونسن الثلاثاء، ومع هاريس في جورجيا الخميس.

وستعقد هاريس ندوة مع الناخبين تنظمها شبكة CNN الأربعاء، أما الرئيس السابق دونالد ترامب فسيظهر مع المرشح المستقل السابق روبرت كينيدي جونيور والنائبة الديمقراطية السابقة تولسي جابارد الثلاثاء، فيما يعقد نائب ترامب جي دي فانس تجمعًا انتخابيًا في أريزونا الثلاثاء.

ترامب يراهن على دعم اليهود واليمين المتطرف ويعد بإنهاء الصراعات والحروب

ويحاول المرشح الجمهوري دونالد ترامب تغيير "التوجه التاريخي" للناخبين اليهود في الولايات المتحدة نحو اليمين، مستغلا الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

كما هاجم خصومه الديمقراطيين، مشيرا بشكل خاص إلى نائبة الرئيس مرشحة الحزب كامالا هاريس، حيث دعاها إلى "التنصل من دعم كل المتعاطفين مع حماس والمعادين للسامية وكارهي إسرائيل".

وقال الرئيس الأمريكي السابق في حديث أمام جمهور كبير من اليهود في نيويورك في وقت سابق: إن إسرائيل سوف تُمحى من على وجه الأرض إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفا: "إذا لم أفز بهذه الانتخابات فإن الشعب اليهودي سيكون له الكثير من الفضل في الخسارة".

ويواصل ترامب الحديث عن إمكانية إنهاء الصراع الدائر في غزة، كذلك الحرب الروسية الأوكرانية بين الحين والآخر، مشددا بين الحين والآخر علي أن هذه الصراعات ما كانت لتحدث إذا ما كان يتولي الحكم.

وحدد مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب "الأزمات" المختلفة التي يقول إنها تواجه البلاد، متعهدا في خطاب قبول ترشيحه بتسويتها جميعا.

وأضاف ترامب "سوف أنهي كل أزمة دولية، أثارتها الإدار الحالية، بما في ذلك الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا، والتي لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا، والحرب الناجمة عن الهجوم على إسرائيل، والتي لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا".

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد قدم تعهدات مماثلة، قبل ذلك، بما في ذلك قدرته على إنهاء الحرب في أوكرانيا، خلال 24 ساعة، إذا تم إعادة انتخابه في البيت الأبيض. غير أنه لم يحدد تفاصيل كيفية تحقيق ذلك الهدف.

هاريس تلتقي مع قيادات من العرب الأمريكيين في ميشيجان وتغازل المسلمين

وأفادت وكالة "رويترز"، بأن المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، التقت، في وقت سابق، مجموعة صغيرة من قيادات المجتمع العربي الأمريكي في فلينت بولاية ميشيجان.

والتقت هاريس بقيادات من مجموعة EMGAGE للدفاع عن المسلمين، وفريق العمل الأمريكي من أجل لبنان، وهالة حجازي، التي فقدت العشرات من أفراد أسرتها في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

كذلك ندد المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس تيم والز، في اجتماع نظمته جماعة أمريكية سياسية مسلمة، بالدمار "الصاعق والمريع"، في قطاع غزة، قائلًا إن الحرب في غزة "يجب أن تنتهي فورًا"، في وقت يسعى فيه الديمقراطيون لاستعادة دعم الأمريكيين المسلمين الذين يشعرون بالسخط إزاء الحزب الديمقراطي؛ بسبب دعم إدارة جو بايدن لإسرائيل.

وقال والز في كلمة عبر الفيديو مدتها 3 دقائق خلال اجتماع افتراضي تحت اسم "مليون صوت مسلم: إلى الأمام"، والذي استضافته مجموعة Emgage Action السياسية المسلمة، والتي أعلنت تأييد هاريس في سبتمبر: "هذه الحرب يجب أن تنتهي، يجب أن تنتهي الآن".

وبدأ تيم والز كلمته بالقول بالعربية: "السلام عليكم"، وتابع: "أعرف أن ألم هذا المجتمع عميق. قلوبنا مفطورة. هذه الحرب يجب أن تنتهي الآن".

انطلاق التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية

من جانبه، قال مجلس انتخابات ولاية كارولينا الشمالية إن 1008123 بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها بالفعل في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، بما في ذلك 916433 بطاقة اقتراع تم الإدلاء بها عن طريق التصويت المبكر الشخصي، و77831 بطاقة اقتراع عن طريق التصويت الغيابي المدني، ونحو 14000 بطاقة اقتراع عن طريق التصويت الغيابي العسكري أو في الخارج.

واعتبرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الإقبال يمثل حوالي 13 في المائة من الناخبين المسجلين البالغ عددهم 7.8 مليون في ولاية كارولينا الشمالية، وفقًا للمجلس.

وفي 20 سبتمبر الماضي، انطلق التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث أصبح بإمكان الناخبين في 3 ولايات الوقوف في طوابير في مراكز الاقتراع المبكر أو الإدلاء بأصواتهم عبر البريد قبل موعد الانتخابات المقرر في 5 نوفمبر.

وتم فتح مراكز الاقتراع المبكر في ولاية فرجينيا لتكون بذلك أول ولاية تقدم خيار التصويت المبكر لناخبيها، حيث من المقرر أن تظل مراكز الاقتراع المبكر مفتوحة حتى 2 نوفمبر. وفق شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وبينما يصطف الناخبون في طوابير أمام صناديق الاقتراع في فرجينيا، تتاح الفرصة للناخبين في ولايتي مينيسوتا وجنوب داكوتا للاختيار بين الإدلاء بأصواتهم شخصيا في مراكز الاقتراع أو من خلال البريد.

ويعتبر التصويت المبكر في الانتخابات الأمريكية من الطرق الانتخابية التي تحظى بشعبية وسط الأمريكيين.

وفي انتخابات عام 2020، تم الإدلاء بأكثر من 69 في المائة من الأصوات إما عن طريق البريد أو التصويت المبكر شخصيا، فيما صوت 40 في المائة فقط في وقت مبكر في انتخابات عام 2016 و33 في المائة في انتخابات عام 2012. وفقا لبيانات الانتخابات الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ترامب يرفض خوض مناظرة جديدة أمام هاريس

من جانبه، قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية في وقت سابق من الشهر الماضي، إنه لن يجري مناظرة تليفزيونية ثانية أمام منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، معتبرا بأن الأوان قد فات لذلك مع بدء التصويت المبكر في فرجينيا ومينسوتا وداكوتا الجنوبية.

ورفض المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قبول تحدٍّ أطلقته منافسته الديمقراطية كامالا هاريس لخوض مناظرة جديدة قبل موعد التصويت المقرر في 5 نوفمبر.

وردا على دعوة هاريس لإجراء المناظرة على شبكة سي إن إن، في 23 أكتوبر قال ترامب خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة. وأضاف: "لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي انطلق في ثلاث ولايات، هي فرجينيا ومينسوتا وداكوتا الجنوبية.

وكان فريق حملة هاريس قد أعلن في بيان أن "نائبة الرئيس جاهزة لمواجهة دونالد ترامب مجددا على المنصة".

مناظرة ترامب وكامالا هاريس

وحسب غالبية الآراء، فقد هيمنت نائبة الرئيس على المناظرة السابقة التي جرت في 10 سبتمبر، عبر التركيز على المواضيع التي قد تمس أكثر من غيرها غرور ترامب، مثل تلك التي تتعلق بسخط حلفائه السياسيين السابقين عليه، وسمعته على المستوى الدولي.

لكن ذلك لم يمنع ترامب من التأكيد أنه "الفائز" في تلك المناظرة، مهاجما انحياز الصحافيَين اللذين أدارا المناظرة على شبكة إيه بي سي.

مناظرة المرشحين لمنصب نائب الرئيس الأمريكي

وفي 1 أكتوبر الجاري، أجريت المناظرة بين المرشح الجمهوري لـ منصب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس السيناتور عن ولاية أوهايو، والديمقراطي تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا.

استطلاعات الرأي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

تفوق المرشح الجمهورى، دونالد ترامب الأحد على نائبة الرئيس والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس لأول مرة في توقعات الانتخابات فى استطلاع لـ "ذا هيل ومقر مكتب القرار".

ويتوقع النموذج أن ترامب لديه فرصة 52 في المائة للفوز بالرئاسة بينما تبلغ فرصة هاريس 42 في المائة، اعتبارًا من يوم الأحد.

ومنذ أواخر أغسطس، وضعت توقعات الانتخابات فرص هاريس للفوز بنحو 54 إلى 56 في المائة، مع فرص ترامب بنحو 44 إلى 46 في المائة. ومع ذلك، في أوائل أكتوبر، بدأت هذه الديناميكيات في التحول، وتوقعت توقعات الانتخابات أن تكون فرص المرشحين أقرب إلى 50 في المائة.

وفي 17 أكتوبر، توقع النموذج أن يكون المرشحان متساويين في احتمالات الفوز الشهر المقبل، ولكن تفوق ترامب في 20 أكتوبر.

ويتزامن التحول في توقعات الانتخابات مع تحسن متوسطات استطلاعات الرأي للمرشح الجمهوري في ويسكونسن وميتشجان، وهما ولايتان متأرجحتان كانتا في السابق تميلان قليلًا نحو هاريس. كان لدى ترامب بالفعل ميزة ضئيلة في أريزونا وجورجيا وكارولينا الشمالية.

ومن بين الولايات السبع المتأرجحة التي يُنظر إليها على أنها حاسمة في تحديد نتيجة انتخابات 2024، فإن ولاية بنسلفانيا هي الوحيدة التي لا تزال تفضل هاريس في متوسط استطلاعات الرأي.

ومع ذلك، لا يزال السباق محتدمًا، وفقًا لتوقعات الانتخابات، حيث تظل استطلاعات الرأي في جميع الولايات السبع ضمن هامش الخطأ، مما يعني أن عدم دقة استطلاعات الرأي النموذجية يمكن أن تحول النتائج في أي اتجاه.

ومن المتوقع أن تكون هذه الولايات حاسمة في تحديد المرشح الذي يصل إلى 270 صوتًا انتخابيًا حاسمًا. حاليًا، لا يتمتع ترامب ولا هاريس بتقدم واضح في عدد كافٍ من الولايات لتأمين هذا العدد.