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خارج الحدود

جي دي فانس Vs تيم والز، مناظرة مرتقبة اليوم بين المرشحين على منصب نائب الرئيس الأمريكي

والز وفانس، فيتو
والز وفانس، فيتو

الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ساعات وتنطلق المناظرة المرتقبة بين المرشح الجمهوري لـ منصب نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس السيناتور عن ولاية أوهايو، والديمقراطي تيم والز حاكم ولاية مينيسوتا، عبر شبكة CBS News، قبل 5 أسابيع فقط من يوم الانتخابات.

ومن المقرر أن تجرى المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس فى التاسعة مساء الثلاثاء بتوقيت شرق أمريكا، الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت القاهرة، بمدينة نيويورك، وتدير المناظرة المذيعتان نورا أودونيل ومارجريت برينان، من شبكة CBS.

وفي أغسطس، دعت CBS News فانس ووالز، إلى مناظرة واقترحت 4 مواعيد، واتفق المرشحان على الأول من أكتوبر.

وكتب والز على "إكس: "أراك في 1  أكتوبر"، كما وافق فانس على هذا التاريخ، وكتب في منشور أن "الشعب الأمريكي يستحق أكبر عدد ممكن من المناظرات". ثم تحدى والز في مناظرة أخرى في 18 سبتمبر عرضت شبكة CNN استضافتها، إلا أن حاكم ولاية مينيسوتا لم يقبل العرض.

وقد تكون هذه آخر مناظرة بين المتنافسين الجمهوريين والديمقراطيين، إذ قال الرئيس السابق دونالد ترامب، إنه لا يخطط للمشاركة في مناظرة أخرى مع هاريس، بعد المناظرة التي جرت بينهما في 10 سبتمبر بولاية بنسلفانيا.

 

من يدير مناظرة دي دي فانس وتيم والز؟

نورا أودونيل: إعلامية وصحافية أمريكية، ولدت في واشنطن العاصمة وهي ذات أصول إيرلندية. تخرجت من جامعة جورجتاون، وبدأت العمل الصحافي في عام 1996.

وعملت ما بين عامي 1999–2011 في شبكة NBC NEWS/MSNBC. وانتقلت في عام 2011 للعمل في شبكة CBS NEWS، وهي تقدّم برنامج 60 دقيقة منذ العام 2013.

مارجريت برينان: صحافية أمريكية مقيمة في واشنطن العاصمة. وهي المذيعة الحالية لبرنامج "واجه الأمة" على قناة CBS NEWS، وهي أيضًا مذيعة بديلة لبرنامج "أخبار المساء" في قناة CBS، والمراسلة الرئيسية للشئون الخارجية في الشبكة.

كانت برينان مراسلة سابقة للبيت الأبيض في شبكة CBS، وتغطي واشنطن منذ عام 2012.

 

معلومات عن الجمهوري جي دي فانس

اختار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو، السيناتور جي دي فانس مرشحًا لمنصب نائب الرئيس.

وتخرج فانس، وهو من قدامى المحاربين في البحرية ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعًا "Hillbilly Elegy"، من جامعة ولاية أوهايو، وكلية الحقوق بجامعة ييل. 

 

اقرأ أيضا: انتخابات الرئاسة الأمريكية تدخل مرحلة الحسم، هاريس تطلب مناظرة جديدة وترامب: فات الأوان، والمرشحة الديمقراطية تتفوق في الاستطلاعات تزامنا مع بدء التصويت المبكر

 

دخل فانس، البالغ من العمر 39 عامًا، المعترك السياسي، العام الماضي فقط، عندما فاز بعضوية مجلس الشيوخ، وجاء صعوده بشكل منهجي في الساحة المحافظة.

وكان فانس في السابق ناقدًا لاذعًا لـ ترامب، وسبق أن وصفه بأنه "مقيت"، واعتبره "هيروينًا ثقافيًا"، لكن رغم ذلك حصل على دعم ترامب في انتخابات مجلس الشيوخ عام 2022 بـ"تبنيه الكامل لسياسته، ومزاعمه بشأن سرقة الانتخابات الرئاسية"، وهو التأييد الذي رفع من شأنه في ساحة مليئة بالمرشحين، وفي النهاية إلى مجلس الشيوخ، وفقًا لـ"نيويورك تايمز".

 

معلومات عن الديمقراطي تيم والز

أمضى تيم والز، وهو خريج من جامعة ولاية مينيسوتا، عقدًا من الزمان في الكونجرس قبل انتخابه حاكمًا لمينيسوتا في عام 2018. وهو مدرس سابق ومدرب كرة قدم في المدرسة الثانوية، وخدم في الحرس الوطني قبل ممارسة السياسة.

وبدأ والز الذي حظي بدعم قوي من رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، مسيرته الانتخابية في ظل ردود فعل عنيفة ضد رئيس جمهوري آخر، إذ فاز بمقعد في الكونجرس عام 2006، إبان رئاسة جورج دبليو بوش (2001- 2009)، واحتفظ بمقعده في مجلس النواب بفارق أقل من نقطة واحدة في عام 2016، وبعد عامين، ركب "موجة زرقاء" من المشاعر المناهضة لترامب ليصبح حاكمًا للولاية.

وأُعيد انتخابه على رأس ولاية مينيسوتا عام 2022 حيث فاز حينها بنسبة 52.27% مقابل 44.61% لمنافسه الجمهوري، على الرغم من أن أعدادًا كبيرة من سكان المناطق الريفية بالولاية صوتت لصالح الأخير.

 

استطلاعات الرأي حول مناظرة فانس ووالز

تُظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الناخبين يكرهون جي دي فانس أكثر من إعجابهم به، وهو الاتجاه الذي ظل ثابتًا منذ انضمامه إلى قائمة الحزب الجمهوري في يوليو، باعتباره المرشح الأقل شعبية منذ عقود، وفق صحيفة "ذا هيل". وأظهرت ستة استطلاعات رأي وطنية في الأسبوعين الماضيين، انخفاض صافي شعبيته بأرقام مزدوجة.

أما أداء تيم والز في استطلاعات الرأي، فكان أكثر إيجابية من نظيره الجمهوري منذ دخوله السباق الشهر الماضي. واحتفظ والز بتصنيف شعبيته ثابتًا، إذ يؤيده 43.6% من الناخبين في عينة الاستطلاع مقابل 40.9% غير مؤيدين، وفقًا لمتتبع لـ"ذا هيل".

 

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