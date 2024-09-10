لغز المشروع 2025، سلاح كامالا هاريس الخفي للإطاحة بترامب

مناظرة ترامب وهاريس، قبيل انطلاق أولى مناظرات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس بساعات، أثيرت العديد من التكهنات حول إمكانية لجوء المرشحة الديمقراطية البارزة لاستخدام ورقة "المشروع 2025" للإطاحة بمنافسها الجمهوري الشرس خاصة في ظل ارتفاع حظوظ عودته إلى البيت الأبيض.

وأثارت مجموعة من المقترحات السياسية المحافظة المعروفة باسم مشروع 2025 الجدل داخل الأوساط الأمريكية مؤخرا، وأصبحت محور انتقادات معارضي المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في وقت يسعون فيه إلى تسليط الضوء على ما يقولون إنها مخاطر عودته للبيت الأبيض.

وحاول ترامب في الآونة الأخيرة أن ينأى بنفسه عن مشروع 2025، على الرغم من أن كثيرين من أقرب مستشاريه السياسيين ضالعون فيه بشدة.

معلومات عن مشروع 2025 المثير للجدل

يحمل مشروع 2025 في جوهره مجموعة من المقترحات السياسية التفصيلية التي وضعها مئات من المحافظين البارزين، ويأمل المشاركون في المشروع أن يتبناها ترامب إذا اُنتخب رئيسا ويضمها كتاب يتألف من نحو 900 صفحة.

يشرف على المشروع، وهو ثمرة تعاون عشرات المنظمات المحافظة، مركز «هيرتيج فاونديشن» البحثي اليميني.

وجاء في مقدمة الخطة "يعلمنا التاريخ أن سلطة الرئيس في تنفيذ جدول الأعمال تكون في ذروتها خلال الأيام الأولى للإدارة. يتطلب التنفيذ خطة مدروسة جيدا ومنسقة وموحدة وكادرا مدربا وملتزما من الموظفين لتنفيذها".

ويتهم المشروع الدولة الأمريكية بأنها تعكس مسيرة يسارية طويلة سيطرت على الحكومة الفيدرالية، وتعادي المواطنين الأمريكيين، ووضعت حرياتهم تحت الحصار، وفرضت عليهم القيم الليبرالية الغربية.

وتحدد الخطة بالضبط كيف ستبدو رئاسة ترامب القادمة. وهذا لا يشمل فقط مقترحات القضايا السياسية المختلفة، مثل إجراءات الهجرة والسياسات التعليمية والخطط الاقتصادية، بل هي صورة أكثر تعقيدا لأمريكا المحافظة كما يأمل المحافظون في تنفيذها في الإدارة الجمهورية المقبلة.

وتتضمن الوثيقة مخططا شاملا لكيفية تنفيذ مثل هذه الرؤية من خلال توصيات لموظفي البيت الأبيض الرئيسيين، وأصحاب المناصب الوزارية، والكونجرس، والوكالات الفيدرالية، واللجان، والمجالس. وتذهب الخطة إلى حد تحديد عملية تدقيق لتعيين وتوظيف الأشخاص المناسبين في كل مستوى من مستويات الحكومة لتنفيذ هذه الرؤية.

ويلخص الجزء الافتتاحي بالخطة، والذي كتبه كيفين دي روبرتس، رئيس مؤسسة "هيريتيج"، بإيجاز هدف مشروع 2025، وهو "وعد بجعل أمريكا أمة محافظة. وللقيام بذلك، يتعين على الإدارة الرئاسية المقبلة أن تركز على أربع جبهات واسعة ستقرر مستقبل أمريكا".

وبحسب روبرتس، تشمل هذه الجبهات الأربع ما يلي:

- استعادة الأسرة باعتبارها محور الحياة الأمريكية وحماية الأطفال.

- تفكيك الدولة الإدارية وإعادة الحكم الذاتي إلى الشعب الأمريكي.

- الدفاع عن سيادة الأمة وحدودها وخيراتها ضد التهديدات العالمية.

- تأمين الحقوق الفردية التي منحها الله وضمنها الدستور للعيش بحرية.

وترسم بقية الخطة بالتفصيل، كيف يمكن للإدارة الجمهورية القادمة تنفيذ أهدافها على هذه الجبهات الأربع. يتضمن ذلك الخطوط العريضة الشاملة لما يجب على البيت الأبيض وكل وكالة فيدرالية القيام به لإصلاح أهدافها وعملياتها اليومية، من وزارة الزراعة إلى وزارة الدفاع، إلى إدارة هيئة التنمية الدولية، ووكالات التنظيم المالي.

ولكل قطاع من قطاعات السلطة التنفيذية خطة مفصلة في مشروع 2025 تشرح كيف يمكنه تنفيذ أجندة محافظة للغاية.

ومن بين أمور أخرى، يقترح مشروع 2025 تطبيق قوانين تجعل إرسال أقراص عقاقير الإجهاض بوصفة طبية عبر البريد غير قانوني، ويقترح تجريم المواد الإباحية وإلغاء وزارة التعليم.

ويدعو المشروع أيضا إلى إلغاء لوائح الحفاظ على البيئة على نطاق واسع وإلى اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة البرامج التي تعزز التنوع في مكان العمل والتي يقول المشروع عنها إنها قد تكون غير قانونية إلى حد كبير.

هل المشروع مرتبط بحملة ترامب؟

«هيرتيج فاونديشن»، هي مؤسسة فكرية محافظة عمرها 50 عاما، وتوصف بأنها من بين "المنظمات اليمينية" الأكثر نفوذا في واشنطن وبقية الولايات المتحدة.

و«هيرتيج فاونديشن» هي مجموعة مستقلة عن حملة ترامب، وهي حقيقة أكد عليها مشروع 2025 وترامب نفسه.

قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يوليو: "لا أعرف شيئا عن مشروع 2025"، لكن هذه ليست القصة كلها، فالواقع أن كثيرين من أقرب مستشاري ترامب السياسيين الذين من المرجح أن يشغلوا مناصب رفيعة في إدارته ضالعون بشدة في المشروع.

منذ تأسيس «هيرتيج فاونديشن» عام 1973، استخدمت مؤسسة هيريتيج مواردها ونفوذها لدفع أجندتها المحافظة في كل جانب من جوانب الحياة الأمريكية، وعلى رأسها الدعوة المعارضة للإجهاض، وسياسات المناخ، والدعوة المناهضة للمثليين، والدعوات لتضخيم الميزانية العسكرية ودور واشنطن العسكري حول العالم.

وتقول المجموعة إن فصول خطة "مشروع 2025" ودليل الـ180 يوما كتبها "أكثر من 400 باحث وخبير سياسي من جميع أطياف الحركة المحافظة من كل أرجاء الولايات المتحدة". ويشمل ذلك مسؤولين سابقين في إدارة ترامب وشخصيات يمينية بارزة، مثل القائم بأعمال وزير الدفاع السابق كريستوفر ميلر، ونائب وزير الأمن الداخلي السابق كين كوتشينيلي، وبيتر نافارو، كبير المستشارين التجاريين السابق لترامب.

وبرزت مؤسسة "هيريتيج" بشدة خلال فترة رئاسة رونالد ريغان، الذي اعتمدت سياساته على الدراسة السياسية للمؤسسة بعنوان "انتداب القيادة". ومنذ ذلك الحين، أصبح للمؤسسة تأثير بارز في صنع السياسة العامة الأميركية، واعتُبرت واحدة من مراكز البحث المحافظة الأكثر تأثيرًا في الولايات المتحدة.

هل يوافق ترامب على مقترحات المشروع؟

يوافق ترامب فيما يبدو مع مقترحات كثيرة في المشروع، لكن ليس عليها كلها.

ومن الناحية العملية، تضم حملته فريقا سياسيا داخليا صغيرا، ويميل ترامب إلى مناقشة السياسة في عبارات فضفاضة فحسب في حملته الانتخابية.

وأيد ترامب مقترحات كثيرة محورية في مشروع 2025، مثل منح نفسه القدرة على زيادة عدد المعينين في مناصب سياسية في الحكومة وإلغاء وزارة التعليم، لكنه لا يتفق مع مقترحات أخرى، مثل فرض قيود على عقاقير الإجهاض.

ما سبب أهمية مشروع 2025 حاليا؟

مشروع 2025 موجود على نحو ما منذ أوائل عام 2023.

لكن في الأشهر القليلة الماضية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، بذل الحزب الديمقراطي جهودا منسقة لتعزيز الوعي بمشروع 2025 بين الناخبين ولتحويل المشروع إلى رمز للتحول السياسي اليميني المتشدد الذي تقول الحملة إنه سيحدث في الولايات المتحدة إذا أصبح ترامب رئيسا.

وأكد الحزب الديمقراطي أن المشروع دليل على أن ترامب سيتبنى سلسلة من السياسات السلطوية واليمينية المتشددة إذا أصبح رئيسا.

وقال بايدن في وقت سابق إن "مشروع 2025 سيدمر أمريكا"، وأنشأت حملته آنذاك صفحة على الإنترنت مخصصة للمشروع.

وأعلنت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في يوليو خططا لوضع لوحات إعلانية تتحدث عن مشروع 2025 في 10 مدن.

وتزايدت المخاوف بين بعض معارضي ترامب من أن محاولات المشروع تعزيز سلطة الرئيس ستكون خطيرة على نحو خاص بعد قرار للمحكمة العليا في أوائل يوليو الماضي يمنح الرؤساء حصانة واسعة من الملاحقة القضائية على الإجراءات التي يتخذونها أثناء وجودهم في المنصب.

بدورها، عبرت حملة ترامب عن انزعاجها على نحو متزايد من المشروع، ودأبت على التأكيد على أن مقترحات المشروع ليس لها صلة بالبرنامج السياسي الرسمي للحملة.

واتهمت مسؤولة في حملة ترامب، في بيان لـ"رويترز"، الديمقراطيين ببث الخوف وقالت إنه يتعين عدم النظر لشيء آخر على أنه موقف رسمي سوى برنامج الجمهوريين الرسمي وسلسلة مقترحات الحملة المعروفة باسم قائمة الأولويات 47.

وقالت دانييلا ألفاريث، المتحدثة باسم حملة ترامب "فريق بايدن واللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي يكذبون ويبثون الخوف لأنهم ليس لديهم شيء آخر يقدمونه للشعب الأمريكي".

انتقادات حادة للمشروع 2025

ترى مجلة "نيو ريبابليك" أن "مشروع 2025" هو "دليل مفصل بشكل ملحوظ لتحويل الولايات المتحدة إلى جنة فاشية". وتوضح المجلة أن الوثيقة الأساسية للمشروع تحدد ما هو في الأساس "رؤية قومية مسيحية للولايات المتحدة".

وتعكس خطة الحكم، بحسب المجلة، رؤية مرعبة لما يمكن أن تبدو عليه الحياة الأمريكية، ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق بشأن "مشروع 2025" هو دليل الـ 180 يوما الأولى من ولاية ترامب الثانية.

وتشير الخطة إلى أول 6 أشهر بالقول "الوقت قصير، والمحافظون بحاجة إلى خطة سريعة. سيخلق دليل الـ 180 يوما دليلا للإجراءات التي يتعين اتخاذها في هذه الفترة من الإدارة الجديدة لتقديم الإغاثة السريعة للأمريكيين الذين يعانون من سياسات اليسار المدمرة".

من بين الاقتراحات العديدة المثيرة للقلق المنصوص عليها في الدليل، بحسب مراقبين، خطة مفصلة لتطهير جهاز الدولة الأمريكية الإداري من عشرات الآلاف من الموظفين لصالح توظيف أولئك الذين سيلتزمون بالمبادئ المحافِظة لمشروع 2025.

كذلك دعا المشروع إلى توسيع نطاق السلطة الرئاسية عبر زيادة عدد المعينين في مناصب سياسية وتعزيز سلطة الرئيس على وزارة العدل، وهو ما روع كثيرين من مسؤولي إنفاذ القانون الذين يقولون إنه سيقوض قدرة الوزارة على إجراء تحقيقات دون تدخل سياسي.