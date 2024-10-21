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حوادث

سرق متعلقاتها الشخصية وتحرش بها، سائق يختطف سيدة وأطفالها داخل زراعات أوسيم

سائق يختطف سيدة وأطفالها
سائق يختطف سيدة وأطفالها داخل زراعات أوسيم

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على سائق اختطف سيدة داخل زراعات أوسيم وتحرش بها وسرق متعلقاتها.

تلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر) بأنها عقب استقلالها وبصحبتها أطفالها مركبة "توك توك" بدائرة المركز للتوجه لمسكنها. 

فوجئت بقيام قائد المركبة بالسير بإحدى المناطق الزراعية المتاخمة بدائرة المركز، وتهديدها بسلاح أبيض كان بحوزته وأجبرها على الترجل من المركبة والتوجه بها لداخل الزراعات ومحاولة التحرش بها والاستيلاء على (هاتفها المحمول - مبلغ مالى). 

 

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وأسفرت جهود قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن تحديد وضبط مُرتكب الواقعــة (سائق - مقيم بدائرة المركز)، وبحوزته (مركبة "التوك توك" - السلاح الأبيض"المستخدم فى الواقعة" –المبلغ المالى المستولى عليه).

 

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (عامل بمحل هواتف بدائرة المركز)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية التحرش بسيدة وسرقتها سائق اختطف سيدة مركز شرطة أوسيم مديرية أمن الجيزة

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