أسعار الأعلاف والحبوب، الذرة ترتفع 300 جنيه في الطن بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ سجل سعر الذرة المستوردة ارتفاعات تراوحت ما بين 200 و300 جنيه في الطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

البداية مع أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، حيث بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 11700 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 11700 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق، سعر ذرة أوكراني نحو 11200 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 12300 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وفيما يخص أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 21500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 21500 جنيه للطن، وبلغ سعر صويا 44% نحو 20500 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والجلوتين في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق، بلغ سعر الردة نحو 10 ألاف جنيه للطن، سعر جلوتين محلي نحو 35200 جنيه للطن.

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار كسب العباد والجلوتوفيد في الأسواق

وعن سعر كسب عباد 36% في الأسواق؛ فبلغ نحو 15300 جنيه للطن، أما سعر جلوتوفيد محلي فبلغ نحو 11400 جنيه للطن.