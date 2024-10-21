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رياضة

استعدادًا للأهلي، جوميز يلقي محاضرة فنية للاعبي الزمالك في فندق الإقامة

جوميز
جوميز

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين مساء اليوم الإثنين في مقر فندق الإقامة بأبوظبي.

وتحدث المدير الفني عن بعض الجوانب الفنية في مباراة بيراميدز التي أقيمت بالأمس في نصف نهائي كأس السوبر المحلي.

وتطرق جوزيه جوميز للحديث عن بعض الجوانب الخاصة بمباراة نهائي كأس السوبر المصري، المقرر لها يوم الخميس المقبل أمام النادي الأهلي.

الزمالك يتأهل لنهائي كأس السوبر المصري 

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة  التي أقيمت بينهما مساء الأمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية لمواجهة  الأهلي.

الأهلي يفوز على سيراميكا بثنائية ويتأهل لنهائي السوبر 

تأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

 وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

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