صيد ثمين لكتائب القسام، الاحتلال يعلن مقتل العقيد إحسان قائد الفرقة 401

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن مقتل العقيد إحسان دقسة، قائد الفرقة 401 بجيش الاحتلال في معركة بمعسكر جباليا شمالي قطاع غزة، مع عناصر القسام.

مقتل العقيد إحسان دقسة قائد الفرقة401

نقلت القناة 12 العبرية، عن رئيس مجلس دالية الكرمل تأكيده، مقتل قائد الفرقة 401 في معركة بجباليا شمالي قطاع غزة.

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قائد اللواء المذكور هو العقيد إحسان دقسة، مشيرة إلى أنه هو العقيد السادس الذي يسقط منذ بدء الحرب على غزة.

حادث أمنى خطير لجيش الاحتلال فى قطاع غزة

وكان الإعلام العبري، إفاد قبل الإعلان الرسمى عن مقتل العقيد الإسرائيلي قائد اللواء 401 بوقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة.

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