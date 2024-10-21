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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي يحذر: الوضع في لبنان خرج عن السيطرة

لبنان, فيتو
لبنان, فيتو

 قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى بيروت، آموس هوكستين، إن "الوضع في لبنان خرج عن السيطرة"، مشددًا على أن "ربط مستقبل البلاد بالنزاعات ليس في مصلحة اللبنانيين". 

جاء ذلك خلال تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بعد لقاء جمع هوكستين برئيس البرلمان اللبناني نبيه بري.

وأشار هوكستين إلى أن عدم تطبيق القرار 1701، هو السبب وراء احتدام واستمرار النزاع، مضيفًا أن "المجتمع الدولي ملتزم بإعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني". 

وأكد أنه لن يتناول محادثات تعديل القرار 1701، بل سيركز على إمكانية تطبيقه.

من جانبه، علّق بري، الذي كُلف من قبل حزب الله بالتفاوض في إطار مساعي التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل، على اللقاء بالقول إن "العبرة في النتائج".

وقدمت إسرائيل للولايات المتحدة الأسبوع الماضي وثيقة تتضمن شروطها للتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب في لبنان، بحسب رويترز.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 123 جنديا على جبهتي لبنان وغزة منذ مساء السبت الماضي بينهم 18 على جبهة غزة.

فيما شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم  الاثنين، غارات على بلدات بالبقاع شرقي لبنان، وذلك حسبما أفادت شبكة “سكاي نيوز” عربية.

ويسعى  جيش  الاحتلال الإسرائيلي لإحداث فتنة في الداخل اللبناني من خلال التفرقة بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية، فيما تحصد صواريخه أرواح اللبنانيين على الأرض دون تفرقة، وأصدر جيش الاحتلال اليوم الاثنين بيان اعتذار بعد قصف بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان أدى إلى استشهاد 3 جنود لبنانيين، أمس.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أنه "قصف شاحنة أمس الأحد، كانت قد دخلت منطقة كان قد استهدف فيها سابقًا شاحنة تابعة لتنظيم "حزب الله" وكانت تنقل قاذفة وصواريخ".

 

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