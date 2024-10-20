جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة على ضاحية بيروت لاستهداف ممول حزب الله
بدأ طيران العدوان الإسرائيلي، مساء اليوم، في استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية "بيروت" بعد سلسلة تهديدات أطلقها الجيش الإسرائيلي لمصالح حزب الله المالية.
استهدف مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، فى وقت سابق من اليوم: سنستهدف مواقع ممول حزب الله خلال ساعات، مشيرا إلى نية استهدف مواقع مؤسسة القرض الحسن ممول حزب الله في لبنان خلال الساعات المقبلة.
كما أفاد موقع واللا العبري، أن الهجوم الليلة على الضاحية الجنوبية لبيروت سيشمل عددا كبيرا من المباني.
الاحتلال يطالب سكان حارة حريك بالابتعاد
وهدد الجيش الاسرائيلي "السكان المتواجدين في منطقتى الضاحية الجنوبية والبقاع عبر نشر خرائط حدد فيها مواقع ومباني مجاورة لها في حارة حريك"، زاعما أن السكان، يتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله سوف يعمل ضدها الجيش الإسرائيلي على المدى الزمني القريب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.