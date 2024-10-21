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جنايات الفيوم تؤجل قضية خطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات إلى الغد

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

 قررت محكمة جنايات الفيوم،  برئاسة المستشار إيهاب جمال محمد عبد الحكيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عبد السلام، ومحمد محمد الحلواني، ومحمد أسامة الصاوي، ووكيل نيابة حاتم مجدي عبد الله، تأجيل محاكمة تشكيل مكون من 7 أفراد بينهم سيدتين، متهمين بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، إلى جلسة الغد، لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين والضحية. 

 

تفاصيل الواقعة وإخطار مدير أمن الفيوم

 وكان مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان الفيوم، يفيد بأن أحد المحامين تقدم ببلاغ يتهم فيه 7 أشخاص باختطاف موكله وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وتصويره عاريًا عنوة وتهديدة  بنشر صور فاضحة له مع سيدة عضو التشكيل التي استدرجته الي شقة تتبعهم باعتبار أنها مكتب عقارات.

وبالتحري تبين ان كلا من "هشام.خ، ومحمد ع، وفرج م، وصبحة م، وتامر ي، وهاني.م"، كونوا فيما بينهم تشكيلا لإجبار المجني عليه علي التصوير مع زميلتهم الأولي وتصويره عاريًا  تحت التهديد، واجبروه علي توقيع إيصالات أمانة بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعد أن استولوا علي متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

 

قرار  إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

 وتوجهت قوة من قسم ثان الفيوم إلى موقع البلاغ، وتمكنت من إلقاء القبض على 3 متهمين وفر 4 منهم هاربين، وبمواجهتهم بالاتهامات السابقة اقروا بالواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق، وقد أحالت النيابة  القضية إلى المحكمة لتنظرها محكمة الفيوم غدًا الثلاثاء بعد تأجيلها اليوم للمرافعة . 

استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين 21-10-2024 في محافظة الفيوم

غدا، جنايات الفيوم تنظر قضية خطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة

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