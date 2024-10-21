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تأجيل محاكمة خفير خصوصي وعاطل لاتهامهما بقتل شخص بالقليوبية

جنايات بنها، فيتو
جنايات بنها، فيتو

 أجلت محكمة جنايات بنها بمحافظة الدائرة الخامسة، محاكمة خفير خصوصي وعاطل، لاتهامهما بقتل شخص بعدة أعيرة نارية من سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لجلسة غدا الثلاثاء للاستعداد والمرافعة.

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أمر الإحالة في اتهام خفير بقتل شخص بالقليوبية

 وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 29882 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3161 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ع م"، 31 سنة، خفير خصوصي، مقيم بلبيس محافظة الشرقية، و"محمد ض إ"، 30 سنة، عاطل، مقيم عزبة السلام القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، "هارب"، لأنهما في يوم 26 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه الخطيب ر عمدًا مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدا لذلك الغرض سلاحًا ناريا "بندقية خرطوش"، محل الاتهام تالي الوصف، وتوجها للمكان الذي أيقنا سلفا تواجده المجني عليه به، وما أن ظفرا به حتى أطلق المتهم الثاني صوبه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري أنف البيان، قاصدًا من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وكان ذلك حال تواجد المتهم الأول على مسرح الجريمة للشد من أزره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز المتهم الثاني وحاز المتهم الأول بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهم الأول بواسطته ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان. 

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