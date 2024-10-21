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خارج الحدود

أبو الغيط يدعو إسرائيل للانسحاب الفوري من لبنان

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

 قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، إن أولوية الجامعة هي الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان، داعيًا لانسحاب إسرائيل على الفور من أي أراضٍ لبنانية احتلتها أو توغلت فيها. 

وطالب "أبو الغيط"، في مؤتمر صحفي خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، مجلس الأمن بالعمل على تنفيذ القرار الأممي 1701، والذي أكد أنه يجب تنفيذه في أسرع وقت، داعيًا لإصدار قرار بوقف فوري لإطلاق النار بلبنان.

 

وأكد رفض الجامعة العربية أي تدخل أجنبي في لبنان، مضيفًا "يجب أن يحصل لبنان على ضمانات بتوقف إسرائيل عن غاراتها".

كما أكد أنه يجب انتخاب رئيس توافقي للبنان في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، ووقوف الجامعة العربية إلى جانب لبنان في محنته الحالية.

 

أبو الغيط يزور بيروت لإجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية

 ووصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، في وقت سابق اليوم، إلى مطار بيروت الدولي، في زيارة لمدة يوم واحد، تهدف لإجراء مباحثات مع القيادات اللبنانية؛ حسبما صرّح السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة.

وقال "زكي" إن زيارة أبو الغيطتستهدف التشاور مع القيادات اللبنانية، حول سُبل التعامل مع العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، الذي يستلزم الحد الأدنى من التفاهمات اللبنانية، كما تهدف الزيارة لتشجيع التوصل إلى تفاهمات في ملف الشغور الرئاسي، باعتباره أمرًا بات يشكل أولوية مهمة لاستكمال القيادات الدستورية في البلد، بما يمكّنه من مواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها.

أحمد أبو الغيط يزور بيروت لمناقشة تداعيات العدوان الإسرائيلي

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