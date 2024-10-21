الإمارات «وش السعد» على الأحمر، تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالسوبر المصري

تستضيف الإمارات كأس االسوبر المصري نسخة 2024 بمشاركة الرباعي “الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا” خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

واستضافت الإمارات السوبر المصري من قبل في 7 مرات من قبل أولاها كان في عام 2015 والأخيرة في 2023.

وحقق الأهلي الفوز 5 مرات في الإمارات، أولاها في 2015 على حساب الزمالك بالفوز 3-2، ثم في 2017 بالفوز 1-0 على المصري، وفي 2021 بالفوز 2-0 على الأبيض، و2022 بالفوز 1-0 على بيراميدز، وأخيرا في 2023 بالفوز 4-2 على مودرن فيوتشر في النهائي.

وحقق الزمالك اللقب مرتين في الإمارات بفوزين على الأهلي بركلات الترجيح بعد تعادل سلبي في نسختي 2016 و2019.

ويحتل فريق الأهلي الترتيب الأول في الفرق الأكثر حصولا على لقب السوبر المحلي برصيد 14 لقبا في أعوام 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و2014 و2015 و2017 و2018 و2021 و2022 و2023.

وحقق فريق الزمالك اللقب أربع مرات.

السجل الذهبي لأبطال كأس السوبر المصري

الأهلي 14 لقبا

الزمالك 4 ألقاب

المقاولون العرب لقب وحيد

حرس الحدود لقب وحيد

طلائع الجيش لقب وحيد



وحقق المقاولون لقب 2004 بفوزه 4-2 على الزمالك، وحصد الحرس لقب نسخة 2009 بالفوز 2-0 على الأهلي، ثم فاز الجيش بلقب 2020 بركلات الترجيح على الأحمر بعد تعادل سلبي.

وانطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

ويلتقي فريقا الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري الخميس المقبل في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

وتنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وmbc مصر.

الزمالك والأهلي

وفاز فريق الزمالك على بيراميدز 5- 4 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما أمس باستاد آل نهيان بنادي الوحدة في نصف نهائي السوبر المحلي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق، ليتأهل الأبيض إلى المباراة النهائية.

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا كليوباترا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية.

وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.