نهائي السوبر المصري، وسام أبو علي يعود لقيادة هجوم الأهلي أمام الزمالك

الأهلي، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على إعادة وسام أبو علي لقيادة هجوم الفريق بشكل أساسي أمام الزمالك الخميس القادم، وذلك بعد تواجده احتياطيا في مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

يبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم دراسة فريق الزمالك بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين الخميس القادم في نهائي السوبر المصري، حيث يشاهد كولر وجهازه المعاون مباراة الزمالك وبيراميدز من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الخميس.

ويخوض لاعبو الأهلي مرانا استشفائيا خفيفا اليوم عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا أمس، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد حيث يؤدي اللاعبين المشاركين في مباراة سيراميكا تدريبات خفيفة في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

أكد مصدر داخل الأهلي أنه سوف يصدر قرارا بعرض محمود كهربا لاعب الفريق للبيع قبل إغلاق باب القيد المحلي يوم 25 أكتوبر الجاري.

وقال المصدر إن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي رفض وساطة محمد الشناوي قائد الفريق وعدد من كبار الفريق من أجل احتواء أزمة كهربا لاعب الأهلي وعدم ترحيله من معسكر الفريق في الإمارات مؤكدا ان رمضان رفض كل هذه التدخلات وتمسك بعقاب اللاعب وترحيله إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

كشف مصدر مقرب من محمود كهربا لاعب الفريق كواليس جديدة في أزمته مع كولر والتي ترتب عليها استبعاد اللاعب من معسكر الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وقال: كهربا يرى ان كولر يدمره معنويا بعد استمرار استبعاده من الحسابات حتى مع غياب وسام أبو علي مهاجم الأهلي الأساسي.

وأوضح أن كهربا التزم الصمت بعد استبعاده في السوبر الإفريقي من الحسابات ولكن مع تكرار الأمر بشكل أسوأ من وجهة نظر اللاعب في السوبر المحلي أمس أمام سيراميكا استشاط اللاعب غضبا خاصة وأن اللاعب يرغب في ان يكون له دور مع الفريق ويرفض التجميد.

وأكد المصدر أن هناك جلسة سوف تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لاعبي الأهلي في حضور محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي اليوم من أجل تحذير الجميع من الخروج عن النص كما فعل زميلهم محمود كهربا عقب مباراة سيراميكا كليوباترا أمس.

وأضاف المصدر:" جلسة اليوم سيكون الحديث فيها لكل من الخطيب ورمضان مع اللاعبين لفرض مزيد من الانضباط على الفريق في بعثة الإمارات قبل لقاء الزمالك فى نهائي السوبر المحلي".

قالت مصادر داخل الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي منح محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الصلاحية الكاملة في اتخاذ عقوبة محمود كهربا بعد ما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري أمس، والتي شهدت اعتراض اللاعب على عدم مشاركته في المباراة.

كشفت مصادر داخل الأهلي كواليس استبعاد كهربا من بعثة الأهلي في الإمارات وخصم مليون جنيه من مستحقاته نظرا لما بدر منه عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا.

وقالت: كهربا اعترض بشكل غير لائق علي عدم مشاركته أمس في مباراة سيراميكا كليوباترا والبدء بطاهر محمد طاهر أساسيا بجانب إشراك وسام أبو علي رغم عودته متأخرا من معسكر منتخب بلاده.

وأوضحت أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي عقد جلسة مع كولر المدير الفني للفريق واتفق علي استبعاد اللاعب وترحيله إلي مصر بل وخصم مليون جنيه من مستحقاته بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

وتأهل النادي الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد محمد بن زايد في نصف النهائي.

وسجل طاهر محمد طاهر هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا بالثانية 12 وتعادل لـ سيرامكيا فخري لاكاي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول وعاد طاهر وسجل هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 53.