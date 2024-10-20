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رياضة

جدو لـ حكم الـ VAR في مباراة الزمالك وبيراميدز: يا رب تعرف تنام كويس

جدو، فيتو
جدو، فيتو

وجه محمد ناجي جدو، مدرب نادي بيراميدز نقدا عنيفا للحكم محمود عاشور، مشرف تقنية الفار في لقاء الفريق السماوي والزمالك.

حكم تقنية الفار بمباراة الزمالك وبيراميدز 

وتسبب عاشور في إلغاء هدف لفريق بيراميدز مع الثواني الأخيرة للمباراة كان كفيلا بفوزه بالمباراة والتأهل لنهائي كأس السوبر المصري.

وتضمنت الرسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أتمنى كابتن عاشور يعرف ينام كويس انهاردة".

وأرسل مصطفى فتحي، لاعب نادي بيراميدز، كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الزمالك خلال الدقيقة 90+6 من  المباراة، لتصل إلى زميله يوسف أوباما الذي وجه الكرة برأسه إلى شباك مرمى محمد عواد حارس الأبيض.

وحاول ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك إبعاد الكرة من على خط المرمى التي وجهها أوباما لاعب بيراميدز، إلا أنه اصطدم بها لتسكن مرمى زميله عواد.

وقررت تقنية الفيديو إلغاء الهدف الثاني لبيراميدز في الوقت الحرج من المباراة، لتعود النتيجة إلى التعادل الإيجابي، ليطلق محمد معروف حكم اللقاء صافرة النهاية معلنًا التوجه إلى ركلات الترجيح.

 وتواجد على تقنية الفار محمود عاشور وعمر فتحي 

 

مباراة الزمالك وبيراميدز 

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي انتهى وقتها الأصلي 1-1 على استاد آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي في العاصمة أبوظبي في نصف النهائي.

 

 

أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز 

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة في بداية المباراة دون وجود خطورة حقيقية على مرمى الزمالك، أو بيراميدز.

وفي الدقيقة السادسة تعرض مهند لاشين لإصابة في رأسه، بعد تدخل من زميله في كرة عرضية ولكنه أكمل المباراة بعد ربط رأسه.

وفي الدقيقة 13 سجل إبراهيم عادل الهدف الأول لـ بيراميدز من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

وحاول الزمالك تعديل النتيجة عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 20 و26 من تصويبتين، ولكن جاءت كلاهما فوق القائم.

وسجل سيف الدين الجزيري هدف التعادل لـ الزمالك في شباك بيراميدز بالدقيقة 40، بعد صناعة رائعة من ناصر ماهر.

وأهدر رمضان صبحي ركلة جزاء لصالح بيراميدز بالدقيقة 51 بعد ما صوبها في القائم الأيمن لـ عواد.

وفي الدقيقة 71 أجرى جوميز أول تبديل بنزول وكونراد ميشالاك وخروج مصطفى شلبي.

وفي الدقيقة 74 أجرى بيراميدز تبديلين بخروج رمضان صبحي وإبراهيم عادل ونزول يوسف أوباما ومصطفى فتحي.

وفي الدقيقة 83 قرر جوميز الدفع بـ شيكابالا وناصر منسي وخروج سيف الجزيري وناصر ماهر.

ورد مدرب بيراميدز بتديلين أيضا بنزول عبد الرحمن مجدي وكريم حافظ وخروج صديق أوجولا والشيبي.

ولم تستطع تبديلات الزمالك وبيراميدز تحقيق الفارق لتنتهي المباراة 1-1 ويلجأ الفريقيان لركلات الترجيح ويحسمها الأبيض 5-4.

 

 

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز 

وبدأ الزمالك مباراة بيراميدز كالتالي:"

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمود بن تايك.

خط الوسط: زياد كمال – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد  على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا  ومحمد حمدي وأحمد محمود ومحمد السيد ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وكونراد ميشالاك وناصر منسي وعمر فرج.

 

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك 

وبدأ بيراميدز مباراة الزمالك بالتشكيل الاتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي.

 

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