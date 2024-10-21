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إدارة التراث الحضارى بديوان الشرقية تنظم ندوة ورحلة تثقيفية

إدارة التراث الحضارى
إدارة التراث الحضارى تنظم ندوة ورحلة تثقيفية بمحافظة الشرقية

قالت  الدكتورة نرمين عوض الله مديرة إدارة التراث الحضاري بالديوان العام بمحافظة الشرقية إنها ستبدأ فعاليات برنامج "تراثنا نحميه ونحييه" لتنمية الوعي الأثري للعام الثالث على التوالى لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة بمدارس المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومفتشى آثار منطقة تل بسطا.

 

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ندوة ورحلة تثقيفية وتعليمية لآثار تل بسطة 

وأشارت إلى تنظيم ندوة ورحلة تثقيفية وتعليمية إلى منطقة آثار تل بسطا للاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك لدعم وترسيخ قيم الانتماء والولاء والفخر بالوطن حيث بدأت فعاليات البرنامج بمدرسة الثانوية العسكرية بمدينة الزقازيق.

 

عدد الطلاب المشاركين بالندوة 

 وأشارت إلى أن عدد الطلاب الحاضرين قد بلغ  ٣٠٠ طالب، وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج والذي يهدف إلى توعيتهم بأهمية هذه المواقع الآثرية وإطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التى تتم للحفاظ على الآثار.

 

التوعية وزيادة الوعى المجتمعى بالحضارة المصرية 

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من تنفيذ البرامج التوعوية زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التعرف على الحضارات وخاصة الحضارة المصرية وإثراء مفهوم التراث باعتباره أهم المقومات المعرفية.

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وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة رفع الوعي الأثري لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية المختلفة لتعريفهم بعظمة آثار بلادهم والتي تُساهم في ترسيخ الهوية الثقافية لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء الوطن.

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الدكتورة نرمين عوض الله مديرة ادارة التراث الحضارى الديوان العام محافظة الشرقية تراثنا نحمية ونحيية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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