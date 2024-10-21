الإثنين 21 أكتوبر 2024
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اقتصاد

رحمي: تنفيذ مشروعات بنية أساسية بالتعاون مع محافظة بورسعيد

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 استقبل اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أثناء زيارته لمحافظة بورسعيد، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجهاز والمحافظة وإتاحة الاحتياجات التنموية للنهوض بالمشروعات المتوسطة والصغيرة الصناعية ورفع كفاءتها وزيادة إنتاجها وقدراتها التنافسية، كما شمل اللقاء مناقشة آليات تهيئة المناخ الاستثماري الملائم لمتطلبات هذه المشروعات ومساهمات الجهاز في توفير احتياجات المناطق الأكثر احتياجا وتطوير البنية الأساسية والمشروعات العامة.

 

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على دعم مشروعات أبناء محافظة بورسعيد خاصة الإنتاجية منها وإتاحة جميع الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لدعمهم، وذلك في إطار استراتيجية الدولة الهادفة إلى تمكين المنتجات المحلية ورفع جودتها لتأهليها للتصدير، بجانب دعم استقرار تلك المشروعات ومساعدتها على النمو والتطور واستيعاب المزيد من فرص العمل.

 


 وقام كل من اللواء محب حبشي  و باسل رحمي بتوقيع عقد استكمال مشروع تطوير حي الضواحي بالمحافظة بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه وهي منحة من الاتحاد الأوروبي مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي وذلك في حضور لفيف من مسئولي المحافظة والجهاز. 

 

 واشار رحمي إلى أن اجمالي تمويل هذا المشروع  بلغ  17,5 مليون جنيه تم تخصيصها بالكامل لتجديد شبكات الصرف الصحي لاهالي بور سعيد في المناطق المستهدفة والتي تم اختيارها بناء علي متطلبات المحافظة وبالتنسيق الكامل معها بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.


وأوضح رحمي أن الجهاز يؤمن بأن تطوير البيئة الاستثمارية لقطاع المشروعات المتوسطة  و الصغيرة ومتناهية الصغر يعتمد بشكل كبير علي توفير هذه المرافق الأساسية والخدمات العامة التي تساعد المشروعات القائمة علي التوسع وتحفز الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة.

 

 

وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ تمويل بإجمالي قدره 81 مليون جنيه لتطوير البنية الأساسية في محافظة بورسعيد كمركز تجاري وصناعي هام وتم ضخها بالكامل في المناطق الأكثر احتياجا لهذه الخدمات لتطوير أداء قطاع المشروعات الصغيرة بها وتوفير فرص عمل لأبنائهان واهتم الجهاز بتنفيذ هذه المشروعات بنظم كثيفة العمالة حتي توفر أثناء تنفيذها مئات الآلاف من يوميات العمل لأهالي هذه المناطق من العمالة الغير منتظمة حتى وصل عدد يوميات العمل التي تم توفيرها في تنفيذ هذه المشروعات ما يقرب من 341 ألف يومية عمل.


ومن جانبه أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد بأن المحافظة تحرص في الوقت الحالي على مساعدة المواطنين خاصة الشباب على التحول التدريجي من الأنشطة التجارية التي تشتهر بها المحافظة إلى مسار المشروعات الصناعية، وأشاد بالتعاون القائم بين جهاز تنمية المشروعات والمحافظة لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لنمو تلك المشروعات على مختلف تنوعها ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال في المحافظة من خلال الحزمة التمويلية والخدمات غير المالية والمزايا التي نص عليها القانون 152 لسنة 2020، خاصة للمجمعات الصناعية بالمحافظة، للحفاظ علي فرص العمل بها وتعزيز قدرتها في توفير فرص عمل جديدة بجانب العمل على دخول مشروعات القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.


 وأضاف اللواء محب حبشي أن العقد الموقع بين الجهاز والمحافظة يأتي استكمالا للتعاون المشترك بين الجانبين لتهيئة البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات بالمحافظة، حيث يشمل المشروع استكمال أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بمنطقة المروة بينما يوفر المشـروع 5000 يومية عمل ويعود بالنفع العام على نحو 10 آلاف مواطن.

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المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة بورسعيد

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