السبت 19 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ سوهاج يشهد ندوة تنمية العمالة غير المنتظمة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات الندوة التي نظمتها مديرية العمل بسوهاج، تحت عنوان " تنمية العمالة غير المنتظمة "، والتي أقيمت بمقر الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور حازم علي وكيل وزارة العمل بسوهاج، وعبد الرؤوف سرور رئيس الاتحاد، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب، والدكتور محمد سعدة وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من العمال وأعضاء الاتحاد.

في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

محافظ سوهاج يشهد ندوة تنمية العمالة غير المنتظمة 

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمات لرئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال سوهاج، ووكيل وزارة العمل بسوهاج.

وفي كلمته بعث محافظ سوهاج برسالة تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وللشعب المصري عامة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية والدولة غير المسبوق بفئة العمالة غير المنتظمة، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، مشيدا بالمبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة عبر تحسين المحاور الرئيسية للحياة، وتعزيز المهارات، لإعداد مواطن مؤهل يمتلك مهارات تمكنه من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

وقد طالب المحافظ العمالة المنتظمة بالتفاعل الإيجابي مع خطط الدولة التنموية والاستفادة من المبادرة الرئاسية لحياة كريمة، والتي تضع كافة فئات الشعب في بؤرة اهتمامها في مجالات " الصحة، والاقتصاد، والوعي المجتمعي ".

 

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