الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

جامعة القناة السويس تواصل حملتها التوعوية للمشروع القومي للبلازما (صور)

جانب من الندوات،فيتو
جانب من الندوات،فيتو

 استضافت كلية الزراعة، في جامعة قناة  السويس، ندوة حول المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود فرج، عميد الكلية، والدكتور محمد وصفي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
 

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مدير ندوة البلازما 

 وأدار الندوة الدكتور أحمد طلعت الجندي، مدير التشغيل في مركز التبرع بالبلازما فرع الإسماعيلية.

جانب من الندوات،فيتو
جانب من الندوات،فيتو
جانب من الندوات،فيتو
جانب من الندوات،فيتو

وتناولت الندوة أهمية التبرع بالبلازما والفوائد المتعددة التي يقدمها المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. 

وقدم "الجندي" شرحًا وافيًا حول كيفية استخدام مشتقات البلازما في إنتاج الأدوية الضرورية لعلاج الكثير من الأمراض المزمنة. 

 

دوة بكلية التربية الرياضية 

على صعيد آخر، عقدت كلية التربية الرياضية ندوة مماثلة تحت إشراف الدكتور ماجد العزازي، عميد الكلية والدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قدمها الدكتور محمد حسن، مدير مركز التبرع بالبلازما.  

جانب من الندوات،فيتو
جانب من الندوات،فيتو
جانب من الندوات،فيتو
جانب من الندوات،فيتو

عملية التبرع بالبلازما  

تناول "محمد حسن " خطوات عملية التبرع بالبلازما وأهم الإجراءات التي تضمن سلامة المتبرع، موضحًا أن التبرع آمن تمامًا ويخضع المتبرع لفحص طبي شامل للتأكد من حالته الصحية قبل الشروع في التبرع. 

 

كما أشار إلى الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع، حيث يُنشط الجسم ويُحسن وظائفه الحيوية.  

 

خلال الندوات، تم التأكيد على أهمية استمرار التبرع بالبلازما، حيث يستطيع المتبرع أن يتبرع بالبلازما بشكل منتظم كل أسبوع، لأن الجسم يعوض البلازما المفقودة خلال 24 إلى 48 ساعة.  

 

كما أن المتبرعين المنتظمين يحصلون على مميزات مثل الفحص الطبي المستمر والمكافآت المالية مقابل الوقت والجهد المبذول. 

 

و نُظمت حملة التوعية بإشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، واستهدفت توعية الطلاب وأفراد المجتمع بأهمية المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وتشجيعهم على المشاركة في هذا المشروع الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة الآلاف من المرضى.

 

 

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جامعة القناة جامعة قناة السويس الجامعة المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما كلية الزراعة

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