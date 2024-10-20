الأحد 20 أكتوبر 2024
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محافظات

مدير أوقاف الإسماعيلية يكرم عاملا لتفانيه في العمل

جانب من التكريم،
جانب من التكريم، فيتو

كرم الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، عماد عبدالرحمن عبدالمجيد عبدالنبي عاملا بمسجد خنيفر بعزبة خنيفر بمنطقة الكوع، التابعة  لإدارة القصاصين، وذلك لتفانيه في العمل وحرصه على نظافة المسجد وتعطيره وتهيئته للمصلين. 

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جولة مرور مفاجئ 

وكان قد أجرى الشيخ عبد الخالق محمد مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، يوم الجمعة الماضية جولة مرور مفاجئ على المساجد بإدارة أوقاف القصاصين. 

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

أبرز مرافقي مدير أوقاف الإسماعيلية خلال الجولة 

ورافق مدير أوقاف الإسماعيلية خلال، فضيلة الشيخ محمد عبدالمعبود مدير عام الدعوة بالمديرية، وليد عبدالحميد المدير المالي والإداري بالمديرية. 

ضبط العمل الدعوي 

وتهدف الجولة إلى ضبط العمل الدعوي والإداري بالمساجد والوقوف على مدى استعداها لاستقبال المصلين ومدى التزام العمال والأئمة بها. 

عامل مخلص في العمل 

وخلال الجولة اثنى مدير المديرية على عماد عبدالرحمن عبدالمجيد عبدالنبي، والذى  عاملا بمسجد خنيفر بعزبة خنيفر بمنطقة الكوع، التابعة  لإدارة القصاصين لحرصه على نظافة المسجد وتعطيره وتهيئته للمصلين.  

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

استدعاء العامل وتكريمه 

و قام مدير مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية باستدعاء العامل إلى المديرية اليوم الأحد لتكريمه بشهادة تقدير وإثابته على جهوده في خدمة بيوت الله عز وجل ليكون مثالا يحتذى  به في التميز والالتزام بالعمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. 

كما وجه بفضيلته بأنه سيتم تكريم كل إمام أو إداري أو عامل متميزا ومتفانيا ومبدعا في عمله.

التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف

وعلى صعيد آخر، عُقد برنامج (المنبر الثابت) الدعوي المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، والدكتور أسامة الأزهري (وزير الأوقاف)،  في جميع المحافظات.

وأكدت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتي تحقيقًا للمحور الثالث من محاور وزارة الأوقاف الاستراتيجية "بناء الإنسان"، وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

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