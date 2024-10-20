جامعة القناة تنظم برنامجًا تدريبيًا حول إعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن(صور)

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بجامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برنامجًا تدريبيًا بعنوان "إعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن" بمدرسة 24 أكتوبر الثانوية.

واستهدف البرنامج 35 طالبًا من مدرسة 24 أكتوبر الثانوية

المشرفون على البرنامج



جاء البرنامج بإشراف الدكتورة سلوى فراج، عميد كلية التجارة، والدكتور أحمد عزمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونظم البرنامج المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

جانب من الندوات،فيتو

جانب من الندوات،فيتو

عقد جلسات تدريبية

كما قدم الدكتور أحمد إبراهيم، مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة، جلسات تدريبية تناولت مفاهيم الدولة وعناصرها، مثل السكان، الإقليم، الحكومة، والسيادة.

الدول ناقصة السيادة



وتناول البرنامج تسليط الضوء على أمثلة للدول ناقصة السيادة، مثل الدول الخاضعة لحماية أو إشراف دولي، والدول التابعة لدول أخرى، والدول الخاضعة لإشراف دولي.

كما تطرق البرنامج إلى المبادرات الرئاسية الوطنية ودورها الحيوي في دعم قيم والولاء للوطن.





غرس القيم في الجيل الجديد

ومن جانبه أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على إيمانه الكامل بدور مؤسسات التعليم الجامعي في ترسيخ وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الطلاب والشباب.

جانب من الندوات،فيتو

جانب من الندوات،فيتو

وأضاف أن غرس هذه القيم في الجيل الجديد يعد سلاحًا فعالًا لمواجهة التطرف والإرهاب بكافة أشكاله، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنظيم برامج توعوية تهدف إلى تعميق الشعور بالانتماء للوطن.

من جانبها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي أن الجامعة تسعى من خلال هذه الدورات التدريبية إلى رفع قيم الولاء والانتماء لمصر بين الطلاب، مضيفة أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر القيم الإيجابية ودحض الفتن والعداوة.

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