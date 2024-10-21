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تفاصيل أول حالة لاستئصال البروستاتا بالتبخير في مستشفيات الدقهلية

جانب من اجراء أول
جانب من اجراء أول حالة لإستئصال البروستاتا بالتبخير

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة فى الدقهلية , فى بيان  اليوم , نجح فريق طبي من أمهر الجراحين بمستشفى السنبلاوين  في إجراء عملية لاستئصال البروستاتا لأحد المرضي بالمنظار باستخدام تنقية التبخير بلازما، لافتًا إلى أن هذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بالمستشفى.

السنبلاوين العام قد استقبلت حالة لشخص مسن يبلغ

وأضاف وكيل الوزارة أن مستشفى السنبلاوين العام قد استقبلت حالة لشخص مسن يبلغ من العمر 65عاما بعيادة الجراحة يعانى من  تضخم شيخوخي بالبروستاتا واحتباس بولى  وعقب عمل الفحوصات الطبية اللازمة والإشاعات المطلوبة، وبناء على النتائج تم اتخاذ قرار باستئصال  البروستاتا بالمنظار باستخدام تنقية التبخير،بلازما.

فيما اوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى أن هذه أول حالة لإستئصال البروستاتا بالتبخير فى مستشفيات صحة الدقهلية  وأن  الجهازيقوم باستئصال الجزء المتضخم من البروستاتا داخل العملية وتبخيرها وهي تعطي نتائج مرضية.محذرًا من إهمال المريض لتضخم البروستاتا والتي تزيد مع تقدم السن فوق ال 50 عاما فإهمالها يؤدي لأرتجاع على الكلى ويسبب فشل كلوي.

المساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لفريق الجراحة ولإدارة المستشفى  وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران مدير المستشفى والدكتور وائل شحاته استشارى ورئيس قسم المسالك , متمنيًا لهم المزيد من النجاح ومطالبًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء، للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين،

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