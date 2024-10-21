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محافظات

129 مليون جنيه إجمالي قروض شباب الخريجين في الدقهلية

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

 وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 191 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر سبتمبر 2024، وذلك بإجمالى 790 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال "مرزوق" إن عددا من استفاد من الدفعة الجديدة هو 25 شابا وفتاه ( 11 من الذكور-14من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم، وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 129 مليون جنيه استفاد منها 13478 شابا وفتاة منهم ( 6394 ذكور - 7084 إناث)، جاءت موافقة وتصريحات "مرزوق" بناء على  التقرير الذى عرضته  وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

 

توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض شباب الخريجين

 وأكد "مرزوق" على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات. 
 

التوعية بالفرص التمويلية 

 وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد على منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من اقامة مشروعات انتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع على العمل الحر.

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