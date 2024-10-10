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محافظات

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقتل شاب بالسنبلاوين في الدقهلية

أمن الدقهلية، فيتو
أمن الدقهلية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة السنبلاوين جهودهم لكشف غموض وملابسات العثور علي جثة شاب بحوار مقلب قمامة السنبلاوين وبه طعنات.

 

وكان قد عثر عدد من أهالى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية على جثة شاب ملقاة بجوار مصنع القمامة على طريق السنبلاوين -  الزقازيق. 

 

جثة مجهولة لشاب  بجوار مصنع القمامة


وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز السنبلاوين يفيد بعثور عدد من أهالي المركز على جثة مجهولة لشاب، بجوار مصنع القمامة.

انتقل ضباط مباحث المركز الى مكان البلاغ وبالفحص والتحرى تبين ان الجثة لشاب يدعى ايمن السيد الشربيني 16 عاما مقيم السنبلاوين وبه إصابات  حيث إن هناك شبهة جنائية فى هذه الواقعة 
جار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.

 

 

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