الإثنين 21 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بمدارس طلخا

جولة وكيل تعليم الدقهلية،
جولة وكيل تعليم الدقهلية، فيتو

أجري ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية زيارة تفقدية علي المدارس بنطاق إدارة طلخا التعليمية.

و استهدفت الزيارة عدة مدارس منها: الجزيرة الفنية بنات ( الشهيد محمود الصديق)  حاليا، وسيد جمعه دياب الابتدائية المشتركة، ومختار الهادي الابتدائية المشتركة، والحاج فهمي السبع الإعدادية المشتركة، والبحر الصغير الابتدائية المشتركة ، والفنية بنات بدكرنس ( الشهيد محمد منصور)  حاليًا التابعة لإدارة طلخا التعليمية.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط

وشدد  وكيل التعليم خلال الزيارة علي تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والانضباط في طابور الصباح وكذلك الإشراف كما اطلع علي كثافات الفصول، وضرورة التزام المدارس بالقرارات الوزارية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الانضباط المدرسي التربية والتعليم والتعليم الفني السياسة الخارجية اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية العملية التعليمية انتظام سير العملية التعليمية زير التربية والتعليم والتعليم الفني محافظة الدقهلية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفن

مواد متعلقة

مدير تعليم دمياط يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس إدارة الروضة ( صور )

قيادات تعليم الدقهلية يتفقدون مدارس غرب المنصورة (صور)

رئيس «تعليم البرلمان» يستعرض تقرير النواب بشأن المجلس الوطنى للتعليم

تعليم الإسكندرية يناقش استعدادات الإدارات التعليمية لامتحانات شهر أكتوبر

الأكثر قراءة

الأهلي يعرض كهربا للبيع قبل إغلاق باب القيد

ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة

نائب رئيس اتحاد نقابات العمال: حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات والمعاشات قريبا

مصدر بالأهلي: محمد رمضان رفض وساطة كبار الفريق لاحتواء أزمة كهربا

الحل في أيدينا، خبير اقتصادي يقدم روشتة لعلاج شروط صندوق النقد الدولي في مصر

السيسي وبن زايد في المقدمة، تعرف على أسماء القادة المشاركين في قمة البريكس 2024

مصطفى شلبي وعماد دونجا أمام نيابة أبو ظبي بتهمة الاعتداء على فرد أمن

من بشتيل إلى أسوان، توافد السياح على القطارات لحضور تعامد الشمس على تمثال رمسيس (صور)

منوعات

المزيد

صحفي بريطاني ينشر صورة له أثناء جلوسه على كرسي يحيى السنوار

تبدأ من 400 جنيه، أسعار البطاطين في سوق جامع البنات بالعتبة (فيديو وصور)

سيناتور أسترالية تصرخ بوجه الملك تشارلز: لست ملكي (فيديو)

طائرة مدنية تهبط في مطار بيروت وسط النيران بعد القصف الإسرائيلي، ما القصة؟ (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

تأمين يصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 مزايا جديدة لعمال التراحيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى المزن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 69 بسورة الواقعة

توفي "زي النهاردة" من 1059 سنة، «ابن حِبان إمام الحديث» المتشددون اتهموه بالإلحاد والزندقة

كم مرة تقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين في اليوم والليلة

المزيد
الجريدة الرسمية