وكيل تعليم الدقهلية يتابع انتظام الدراسة بمدارس طلخا

أجري ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية زيارة تفقدية علي المدارس بنطاق إدارة طلخا التعليمية.

و استهدفت الزيارة عدة مدارس منها: الجزيرة الفنية بنات ( الشهيد محمود الصديق) حاليا، وسيد جمعه دياب الابتدائية المشتركة، ومختار الهادي الابتدائية المشتركة، والحاج فهمي السبع الإعدادية المشتركة، والبحر الصغير الابتدائية المشتركة ، والفنية بنات بدكرنس ( الشهيد محمد منصور) حاليًا التابعة لإدارة طلخا التعليمية.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط

وشدد وكيل التعليم خلال الزيارة علي تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، والانضباط في طابور الصباح وكذلك الإشراف كما اطلع علي كثافات الفصول، وضرورة التزام المدارس بالقرارات الوزارية.