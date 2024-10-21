تحرير 90 محضرا في حملات تموينية على الأسواق والمخابز بالدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، والتي تمكنت من تحرير 90 محضرا في الرقابة على الأسواق والمخابز.

وأكد" مرزوق" أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال" اللواء مرزوق " إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 90 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة وقرر “اللواء مرزوق ” إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب على حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف، ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور أحمد أبوالغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.



تحرير 65 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 65 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة، حيث تم ضبط وتحرير 25 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق، موضحا أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة على المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر تصرف في دقيق وعدم وجود بون صرف عدم نظافة أدوات العجين.

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر عدم وجود شهاده صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي ومحاضر سلع مجهولة المصدر واستخدام أنابيب البوتجاز في غير الغرض المخصص له وقد تم التحفظ علي 2 طن اعلاف وعدد من اسطوانات الغاز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

استمرار حملات الرقابة التموينية بالدقهلية

وأكد أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.