حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمز 900"
أعلن حزب الله اللبناني أن عناصر من وحدة الدفاع الجوي أسقطوا مساء أمس الأحد مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 900".
وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي مساء يوم الأحد 20-10-2024 بِإسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900".
وأفادت مراسلة RT في وقت سابق بتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية.
كما تحدث "حزب الله" منتصف الشهر الجاري عن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450".
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