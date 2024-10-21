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خارج الحدود

حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من طراز "هرمز 900"

إسقاط مسيّرة إسرائيلية،
إسقاط مسيّرة إسرائيلية، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني أن عناصر من وحدة الدفاع الجوي أسقطوا مساء أمس الأحد مسيرة إسرائيلية من طراز "هرمز 900".

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدة الدفاع الجوي مساء يوم الأحد 20-10-2024 بِإسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900".

وأفادت مراسلة RT في وقت سابق بتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء العاصمة اللبنانية.

كما تحدث "حزب الله" منتصف الشهر الجاري عن إسقاط مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450".

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حزب الله اللبناني مسيرة إسرائيلية طراز هرمز 900 طائرات الاستطلاع الإسرائيلية العاصمة اللبنانية

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