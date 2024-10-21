الإثنين 21 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

مسحت المنازل والمساجد من وجه الأرض، إسرائيل تفجر قرى بأكملها في جنوب لبنان

تدمير لبنان، فيتو
تدمير لبنان، فيتو

قالت مصادر أمنية لبنانية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، دمر بشكل كامل تقريبا عدة قرى في جنوب لبنان، حيث مسح المنازل والمساجد عن وجه الأرض.

خط ترسيم الحدود إلى لبنان

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية من دوائر أمنية لبنانية أن "جيش الاحتلال فجر بلدة رامية قرب بنت جبيل في المنطقة الحدودية من بين أماكن أخرى"، ولم يصدر تأكيد رسمي بهذا الشأن.

وشاهد جنود من بعثة الأمم المتحدة عدة وحدات إسرائيلية تتقدم من إسرائيل عبر خط ترسيم الحدود إلى لبنان قبل نحو أسبوع، وقبل أيام قليلة، انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الجنود الإسرائيليين وهو يقفون أمام مبنى بالقرية.

كما أعلنت قوات "يونيفيل" في وقت سابق، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دمر البوابة الرئيسية لموقعها في بلدة رامية، كما أوقف جنود إسرائيليون حركة لوجيستية تابعة للقوة قرب بلدة ميس الجبل.

غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

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