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مصرع وإصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل بملاكي بطريق المنصورة السريع

نقل مصابين، فيتو
نقل مصابين، فيتو

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين بطريق المنصورة سندوب أمام مقر شركة مياه الدقهلية.

مصرع شاب وإصابة شخصين في تصادم 

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب وإصابة شخصين آخرين في حادث سيارة ملاكى وأخرى نقل كبيرة.

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث أمام شركة مياه الدقهلية وتبين مصرع وإصابة 3 أشخاص.

أسماء مصابي حادث أمام شركة مياه الدقهلية 

واستقبل مستشفى الطوارئ جثة الشاب أدهم علاء محمد أحمد، 20 عاما، مقيم ميت حدر جثة هامدة، والمصابين “محمد ح ع ا “ 21 عاما مقيم خلف مصر للطيران، بكدمات متفرقة بالجسم””، "إبراهيم ن م ذ"، 38 عاما، مقيم شارع الترعة موظف بحى غرب المنصورة مصاب بكسر مفتوح بالساق اليسرى.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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