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محافظات

بيان من محافظة الدقهلية بشأن حادث أتوبيس يقل طلبة ومواطنين بطريق المنصورة

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، فيتو

تداول عدد كبير على صفحات التواصل الاجتماعي أخبار زاعمة بوقوع حادث أتوبيس على طريق ميت غمر المنصورة، يحمل مواطنين وعددا كبيرا من طلاب الجامعة ووقوع حالات وفاة وإصابات، بعد أيام قليلة من حادث أتوبيس جامعة الجلالة، الأمر الذي أثار رعبا وبلبلة لدى المواطنين.

ولم تمر دقائق على هذه المزاعم، خرجت محافظة الدقهلية برسالة طمأنة وأعلنت عدم صحة ما تم تداوله على عدد كبير من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقوع حادث أتوبيس على طريق ميت غمر المنصورة،  يحمل مواطنين وعددا كبيرا من طلاب الجامعة ووقوع حالات وفاة وإصابات.

 وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان على عدم صحة هذه الأخبار حيث تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة للتأكد من هذا الحادث وصحة وقوعه.

وأكدت كافة الأجهزة عدم صحة وقوع هذا الحادث ( هيئة الإسعاف بالدقهلية - الإدارة العامة للمرور - مديرية الصحة - غرفة العمليات بالمحافظة ـ رئاسة مركز ومدينة ميت غمر ).

عدم الانسياق وراء أي إشاعات.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي إشاعات أو تلقي الأخبار والمعلومات إلا من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

محافظة الدقهلية تتواصل مع المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنيه للسيطرة والتحكم

وأكدت المحافظة تواصلها مع  المواطنين من خلال مركز الشبكه الوطنية للسيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة ( غرفة العمليات المركزية ) لتلقي أية شكاوى لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة على الأرقام التالية/  0502316644 -0502314880 -0502327792 " من التليفون الأرضى أو المحمول،  وعلى رقم 114 من التليفون الأرضي.

 

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