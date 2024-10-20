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محافظات

فحص 7 آلاف طفل ضمن مبادرة "الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع" بالدقهلية

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

كشف الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، فى بيان له اليوم الأحد، عن أنشطة  إدارة رعاية الأمومة والطفولة خلال سبتمبر الماضى، تحت إشراف الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى.

الأطفال المفحوصون للغدة الدرقية بلغ 8366

وكشف وكيل الوزارة، أن عدد الأطفال المفحوصين للغدة الدرقية بلغ 8366، في حين وصل عدد  الذين تم فحصهم ضمن مبادرة الأمراض الوراثية ما يقارب 962 حالة، علاوة على 7246 طفلًا ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع.

عدد الشهادات المصدرة نحو 11195 في المبادرة الرئاسية لراغبي الزواج

وأضاف مدكور، أنه فى إطار المبادرة الرئاسية لراغبي الزواج بلغ عدد الشهادات المصدرة نحو 11195  كما تم فحص 1278 سيدة حامل بمبادرة صحة الأم والجنين.

من جانبها أكدت الدكتورة إيمان سلامة مدير غدارة رعاية الأمومة والطفولة  أنه جرى تنظيم عدة دورات تدريبية عن الكشف المبكر للأمراض المسببة للإعاقة   ودورات عن خدمات تكامل رعاية الأمومة والطفولة بالدمج مع الصحة الإنجابية.

وفيما يتعلق بصرف الألبان الصناعية المدعمة أضافت أنه قد تم صرف نيوكيت جونيور 91، ونيوكيت اينفنت 313، ونيوكيت سينيو 210،  وpku 2  عدد 8.

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