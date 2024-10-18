تركيا تحقق في صورة "صادمة" لطالب مصاب بمتلازمة داون

أثارت صورة لطالب مدرسة مصاب بمتلازمة داون، موجة غضب واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بعدما ظهر فيها وقد تم وضع شريط لاصق على فمه يمنعه من الكلام في غرفة الصف.

ووقعت الحادثة في مدرسة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين في مدينة بورصة شمال غرب تركيا، وشكلت صدمة عند نشر صورة الطالب في مواقع التواصل الاجتماعي.

تحقيق موسع بعد انتشار صورة الطالب

وقالت وسائل إعلام محلية، إن مديرية التربية في ولاية بورصة، فتحت تحقيقًا موسعًا بعد انتشار صورة الطالب.

وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير لإقدام الطالب ذاته باستمرار على لصق فمه بشريط لاصق، كنوع من اللعب، وأن معلمي الفصل الثلاثة يحاولون على الدوام منعه من ذلك التصرف الذي قد يتضمن خطورة عليه.

لكن وكالة أنباء محلية، نقلت عن والدة الطالب قولها إنها تعتقد أن أحد المدرسين هو من وضع الشريط اللاصق على فم ابنها.

وأضافت الأم، أنها شاهدت صورة ابنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صدمة وحزن لما ظهر عليه الابن.

وأوضحت الأم أنها تقدمت بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام، لتبدأ تحقيقات موازية لتحقيقات مديرية التربية.

موجة تعاطف واسعة ومطالب بمحاسبة المسئولين

ويدرس الطالب الشاب المصاب بـ متلازمة داون في المدرسة منذ 4 سنوات، ولم يتضح تاريخ التقاط الصورة المثيرة للغضب، ولا دوافع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجد الطالب موجة تعاطف واسعة ومطالب بمحاسبة المسؤولين فيما لو تم وضع لاصق على فمه بشكل متعمد، وذهب آخرون لاتهام معلمي الطالب بالمسؤولية حتى قبل انتهاء التحقيق.