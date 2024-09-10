الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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حوادث

ربة منزل أمام المحكمة: زوجي طلقني ورماني في الشارع علشان خلفت طفل مصاب بضمور المخ

محكمة الاسرة، فيتو
محكمة الاسرة، فيتو

أقامت “ريهام”،  دعوى  ضد طليقها  أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة  تطالب بزيادة النفقة لتوفير مصروفات مدرسية  فضلا عن توفير علاج لابنها المريض ومتابعته.

 

وقالت: “ طليقي بعد الانفصال لم يلب احتياجات أطفاله الخاصة بالمصروفات ودروس المدرسة وأصبح الحمل كبير عليا فضلا عن مصاريف علاج ابني الكبير المريض بضمور المخ”.

وأضافت: " بعد زواج 12  سنة، ضرب زوجي بكل هذه السنوات عرض الحائط وبسبب أنني أنجبت طفلي الكبير مريض بضمور المخ طلقني ورماني أنا وأولادي في الشارع ونظرا لظروف الحياة القاسية التحقت بعمل كعاملة باحدى المستشفيات الخاصة وابني يتلقي العلاج حاليا باحدى مستشفيات التأمين الصحي، وأقوم برعايته هو واشقائه والعام الدراسي الجديد أصبح لدي اربع اطفال بمراحل تعليم مختلفة”. 

واختتمت:" عندما توجهت له بالود لزيادة المصاريف رفض بشكل بات ولذلك لجاءت للمحكمة مطالبة الزيادة من أجل أن أساعد أولادي في استكمال دراستهم".

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النفقة محكمة الأسرة بمصر الجديدة مصروفات مدرسية

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