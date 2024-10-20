هرسه في ثانية، لحظة دهس سيارة نقل ثقيل يقودها طفل لـ شاب بالصف (فيديو)

حصلت فيتو على اللقطات الأولى لحادث دهس شاب تحت عجلات سيارة نقل كانت تحوي حمولة ثقيلة، يقودها طفل لم يتعدَ عمره 16 عاما، أثناء سيره على الطريق بمنطقة الصف في الجيزة أمام قرية الشرفا بمركز الصف.

وأظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة بمحيط مكان الحادث، سير الشاب بجوار الرصيف في مأمن لتقوم سيارة النقل بدهسه من الخلف وتركه ينزف في دمائه بعد أن تحولت جثته إلى أشلاء.

وتمكن الأهالي من ضبط السائق والتحفظ على السيارة حتى وصل رجال الأمن واصطحبوه إلى مركز شرطة الصف وتبين عدم حيازته لرخصة قيادة.

وبمواجهته بالحادث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة وأنه تفاجأ بالمجني عليه أثناء محاولته تفادي بالوعة صرف صحي مفتوحة فوقع الحادث.

وعقب وقوع الحادث، الذي أثار غضب أهالي مركز الصف الذين أكدوا أن الجاني الحقيقي في هذه الجريمة هو الإهمال الذي وقع من المسئولين الذين تركوا البلاعات مفتوحة مما تسبب في ارتباك السائق الأمر فارتكب الحادث، وتقدموا بطلب إلى محافظ الجيزة.

نتيجة الإهمال، فتح تحقيق عاجل في الحادث لبيان المتسبب ومحاسبته، مؤكدين أن الأجهزة المحلية التي أهملت في عدم تغطية البلاعة وتركها بدون غطاء هي الجانب الحقيقي ولابد من محاسبة المقصر.

طفل لم يتعدَ عمره 16 عاما يقود سيارة نقل بدون رخصة قيادة

وكانت قد انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ونقلت جثة المتوفى لمستشفى الصف العام، وتحفظت على سائق السيارة المتسبب في الحادث، واصطحبت المتهم لمركز الشرطة.

وتبين أنه طفل لم يتعدَ عمره 16 عاما، ويقوم سيارة نقل بدون رخصة قيادة، وأنه حال سيره بالطريق الرئيسي لقرية الشرفا اصطدم بالمجني عليه ما أدى لإحداث إصابته التي أودت بحياته.

وتحرر المحضر اللازم، وجار إحالته للنيابة العامة التي تباشر التحقيقات