رفضت ترجع لطليقها، عاطل يقتل شقيقته في الجيزة
أقدم عاطل على ﻘﺘل ﺷﻘﯿﻘﺘﮫ طﻌﻨًﺎ ﺑﺎﻟﺴﻜﯿﻦ، ﺑﺴﺒﺐ رﻓﻀﮭﺎ اﻟﻌﻮدة ﻟﻄﻠﯿﻘﮭﺎ.
ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺮاﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﮭﻤﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺴﻢ ﺷﺮطﺔ اﻟﺤﻮاﻣﺪﯾﺔ ﺑﻤﺪﯾﺮﯾﺔ أﻣﻦ اﻟﺠﯿﺰة، إﺷﺎرة ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﻨﺠﺪة ﻣﻔﺎداه ﻣﻘﺘﻞ ﺳﯿﺪة داﺧﻞ ﻣﺴﻜﻦ أﺳﺮﺗﮭﺎ ﺑﺪاﺋﺮة اﻟﻘﺴﻢ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻷﺟﮭﺰة اﻷﻣﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﻼغ، وﺑﺎﻟﻔﺤﺺ ﺗﺒﯿﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺟﺜﺔ لـﺳﯿﺪة ﻓﻰ ﻋﻘﺪھﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﮭﺎ آﺛﺎر طﻌﻨات ﺑﻤﻨﺎطﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﺎﻟﺠﺴﺪ.
وﺑﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﺮﯾﺎت ﺗﺒﯿﻦ ﻗﯿﺎم ﺷﻘﯿﻖ اﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ بﻤﺤﺎوﻟﺔ إﺟﺒﺎرھﺎ على اﻟﻌﻮدة ﻟﻄﻠﯿﻘﮭﺎ، وﻟﻜﻨﮭﺎ رﻓﻀﺖ وﻧﺸﺒﺖ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻣﺸﺎدة ﻛﻼﻣﯿﺔ استل خلالها اﻟﻤﺘﮭﻢ ﺳﻼﺣﺎ أﺑﯿﺾ ﺳﻜﯿﻦ ،واﻧﮭﺎل ﻋﻠﻰ ﺷﻘﯿﻘﺘه طﻌﻨﺎ، ﻣﺤﺪﺛﺎ إﺻﺎﺑﺘﮭﺎ اﻟﺘﻰ أودت ﺑﺤﯿﺎﺗﮭﺎ، ﺟﺮى ﻧﻘﻞ اﻟﺠﺜﺔ إﻟﻰ ﺛﻼﺟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻋﻘﺐ ﺗﻘﻨﯿﻦ اﻹﺟﺮاءات واﺳﺘﺼﺪار إذن ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﻜﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻤﺘﮭﻢ واﻗﺘﯿﺎده إﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﻘﺴﻢ، وﺗﻢ اﺗﺨﺎذ ﻛﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺣﯿﺎل اﻟﻮاﻗﻌﺔ، وﺗﻮﻟﺖ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت.
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